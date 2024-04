Parfois, les produits d’occasion sont de bien mauvaises affaires, comme l’illustre la mésaventure vécue par Mme N. En décembre 2022, elle achète sur Hexamobile.fr (propriétaire de Seconde main phone) un iPad 11 pro à 479,99 €. À la réception, elle constate des traces de chocs sur la coque, un chargeur non adapté et un stylet qui accroche l’écran. La cliente n’a pas d’autre choix que de tout renvoyer, ce qu’elle fait dans le respect des délais impartis. Elle réclame ensuite le remboursement de son achat, en vain. Mme N. se fait alors aider par l’association (AL) UFC-Que Choisir du Val-de-Marne. Qui lui conseille, comme l’affaire n’avance pas, de saisir la justice. L’audience a lieu plus d’un an après la livraison de l’iPad. Quelques semaines plus tard, le jugement condamne Hexamobile à verser à la plaignante 145 € de dommages-intérêts en sus du remboursement, qui a été effectué avant que la décision ne soit rendue. Conclusion de l’AL : « Ne pas hésiter à aller en justice pour faire aboutir ses demandes, d’autant que ce type de procédure ne nécessite pas l’assistance d’un avocat. »

UFC-QUE CHOISIR DU VAL-DE-MARNE (94)