Élections municipales 2026L’UFC-Que Choisir adresse ses propositions aux candidats

Les élections municipales auront lieu en mars prochain. L’occasion pour notre association de rappeler l’importance de l’échelon municipal et intercommunal dans le quotidien des consommateurs et des consommatrices. Notre réseau, disséminé à travers la France métropolitaine et d’outre-mer, constate régulièrement les effets des politiques municipales. Aussi, nous mettons à disposition des candidats, des élus et de nos adhérents le document ci-dessous qui retrace nos principales propositions pour le mandat 2026-2032.

