© Adobe Stock 100 % santé Les bons chiffres de la réforme

Trois ans après les débuts du 100 % santé, le succès est là. Du moins dans le dentaire et l’audiologie. L’optique est à la traîne.

À quelques semaines de l’élection présidentielle, le gouvernement aurait tort de se priver de cette bonne nouvelle : en trois ans, la réforme progressive du 100 % santé, qui vise l’accès à des lunettes, audioprothèses et prothèses dentaires sans reste à charge à condition d’avoir une complémentaire « responsable », a trouvé son public. « 10 millions de Français ont pu bénéficier de soins dentaires, d’optique ou audioprothétiques 100 % santé pris en charge à 100 % par l’assurance maladie et leur complémentaire santé », clame le communiqué de presse publié après le dernier comité de suivi de la réforme.

Il est vrai que les chiffres parlent d’eux-mêmes. Aujourd’hui, 55 % des prothèses dentaires relèvent du 100 % santé, 20 % du reste à charge dit « modéré ». En audiologie, la progression de l’équipement est tout bonnement fulgurante, avec un bond de 77 % depuis 2019, malgré la crise sanitaire. 40 % des aides auditives vendues le sont dans le panier 100 % santé. L’impact se ressent sur le reste à charge moyen, pour l’ensemble des équipements auditifs, puisqu’il baisse, selon l’Union nationale des organismes d’assurance complémentaire maladie (Unocam), de 9 points. Et ce malgré le plafonnement de la prise en charge à 1 700 € en dehors du 100 % santé. Le ministère de la Santé vise maintenant l’application du tiers payant, afin de lever l’ensemble des freins financiers.

Loin de l’objectif de 20 %

Au regard de ces indicateurs flatteurs, l’optique fait figure de vilain petit canard. Même si une légère progression est observée en 2021, seulement 17 % des achats de lunettes se font dans le cadre du 100 % santé. Et encore : si on ne prend en compte que les équipements réellement 100 % pris en charge, dont à la fois les verres et la monture sont choisis dans le panier dédié, le taux tombe à 12,1 %. Loin de l’objectif de 20 % fixé au départ... Conjugué à la baisse des plafonds de remboursement en dehors du 100 % santé, cet échec induit une hausse du reste à charge moyen de 40 €, selon l’Unocam (1). Un comble, pour une mesure censée améliorer le pouvoir d’achat ! Il se peut que l’offre 100 % santé soit vue comme low cost par les consommateurs. Si c’est le cas, la profession n’y est pas pour rien. Absence de l’offre en magasin, dénigrement des équipements, devis incomplet : la DGCCRF a confirmé la mauvaise application du dispositif chez les opticiens. Son enquête auprès de 700 enseignes a montré un taux de non-conformité élevé. Le ministère de la Santé compte convoquer les acteurs pour les rappeler à leurs engagements. Des sanctions sont prévues pour les cas les plus graves, la Sécu étant autorisée à taper au porte-monnaie, à hauteur de 4 % du chiffre d’affaires.

En dehors du redressement à opérer sur les équipements optiques, plusieurs chantiers sont programmés pour 2022 : une amélioration de la communication officielle sur le 100 % santé et une mise à jour du panier. En audiologie, intégrer des prothèses rechargeables dans le 100 % santé serait un encouragement supplémentaire à y recourir.

(1) Que Choisir publie un comparateur des devis d’opticiens pour vous aider à limiter les frais.