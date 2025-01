Le 20 décembre, à la suite d'un dialogue avec la Commission européenne et le réseau de coopération en matière de protection des consommateurs (CPC), le constructeur automobile Stellantis s'est engagé à étendre les mesures d'indemnisation déjà prises en Italie à l'ensemble de l'Union européenne et de l'Espace économique européen en faveur des victimes de problèmes liés aux réservoirs AdBlue de ses véhicules diesel fabriqués entre janvier 2014 et août 2020. Ainsi, une couverture spéciale est mise en place afin que le coût des pièces soit pris en charge.

Une mesure rétroactive

La prise en charge pourra s'étendre jusqu'à 8 ans après la date de fabrication du véhicule concerné et sera variable en fonction du kilométrage et de l'ancienneté. Pour les véhicules éligibles de moins de 5 ans et jusqu'à 150 000 kilomètres, Stellantis compense 100 % du coût des pièces. Si le véhicule a entre 5 et 8 ans, ce sera entre 30 % et 90 % selon le kilométrage. Concernant la main-d’œuvre, un montant forfaitaire de 30 € sera versé. Cela représente, dans certains cas, environ 20 % du coût moyen de la main-d’œuvre nécessaire à la réparation.

Pour les automobilistes qui ont déjà fait réparer leur voiture mais qui doivent retourner à nouveau au garage pour une seconde intervention, le constructeur s’est engagé à assumer 100 % des coûts de réparation (pièces et main-d'œuvre) à condition que le précédent remplacement ait eu lieu moins de 50 000 km ou 24 mois avant. Le propriétaire devra apporter la preuve que la précédente intervention a bien été effectuée chez un réparateur agréé en présentant une facture.

Enfin, une mesure rétroactive permettant de compenser par une somme forfaitaire (montant aujourd’hui inconnu) les consommateurs qui ont reçu des remboursements moins favorables depuis le 1er janvier 2021 sera mise en place. Pour gérer l’attribution de la somme rétroactive, une plateforme dédiée à ce dispositif est ouverte à cette adresse : https://stellantis-support.com/v2/. Elle permet de calculer le montant alloué en fonction du kilométrage et de l’âge du véhicule.

L’UFC-Que Choisir, qui alerte depuis 2022 sur les problèmes récurrents liés à l’additif AdBlue, se félicite d’avoir été entendue par la Commission. Reste qu’étant donné que la décision date de fin décembre, ce n’est peut-être pas la peine de se précipiter chez son concessionnaire habituel car beaucoup ne sont probablement pas encore informés des nouvelles modalités.