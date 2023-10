© Björn Wylezich - stock.adobe.com AdBlue Après l’accord italien, quid des consommateurs français ?

Sur la base de nombreuses plaintes reçues de consommateurs français sur l’AdBlue, nous saisissions la DGCCCRF sur les problèmes causés par cet additif indispensable au bon fonctionnement de nombreux moteurs diesels. Bien conscients que cette problématique dépassait nos frontières, nous nous étions associés à nos partenaires européens pour saisir conjointement nos autorités nationales et la Commission européenne. Je suis ravie d’apprendre que nos collègues italiens viennent d’obtenir une victoire décisive face à Peugeot et Citroën. Il ne reste donc plus qu’une question en suspens : à quand le même traitement et donc la compensation pour tous les automobilistes français ?

Vous êtes aujourd’hui près de 7 000 à nous avoir fait part de votre expérience malheureuse avec cet additif. Nombre d’entre vous ont ainsi été contraints de changer le réservoir, sans garantie aucune que le problème ne refasse surface une seconde fois. Je tiens à vous remercier pour vos témoignages qui nous aident à démontrer que le problème est massif, ancien (et donc connu des constructeurs), mais également que la prise en charge est totalement aléatoire. L’un d’entre vous nous a en effet confié avoir dû débourser 3 100 € !

Cette situation inacceptable, mise en lumière par nos actions, vient de connaître une issue favorable chez nos voisins italiens. Leur autorité nationale a trouvé un accord avec les deux principaux constructeurs mis en cause, Peugeot et Citroën. Pour ne pas être sanctionnés pour pratiques commerciales déloyales, ils viennent de prendre des engagements, dont celui de compenser financièrement les victimes, en fonction de l’âge du véhicule, des kilomètres parcourus et de la date de remplacement du réservoir AdBlue.

Si la décision est pour le moment nationale, n’est-il pas coutume de dire que tous les chemins mènent à Rome ? La DGCCRF, que nous avons saisie il y a plusieurs mois, compte-t-elle laisser son homologue italienne avoir le monopole de l’action au service des consommateurs sur l’AdBlue ? Les constructeurs Peugeot et Citroën pensent-ils sérieusement qu’ils ne doivent pas faire preuve d’autant de diligence envers les consommateurs français que les consommateurs italiens ? J’entends intervenir auprès d’eux pour qu’ils évitent cette fâcheuse sortie de piste. Franchement, ce serait un comble que les Italiens se retrouvent mieux lotis que les Français, et que ces deux constructeurs, fleurons de notre industrie nationale, laissent leurs compatriotes sur le bord de la route.