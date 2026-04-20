Amazon a annoncé la fin du support de ses liseuses Kindle datant de 2012 ou avant. Concrètement, à partir du 20 mai, vous n’aurez plus accès au Kindle Store et ne pourrez donc plus télécharger de nouveaux livres, ni télécharger ceux déjà présents dans votre bibliothèque. Autant dire que la liseuse ne vous servira plus à grand-chose.

L’essentiel À partir du 20 mai 2026 , une dizaine de modèles de Kindle seront privés de services connectés essentiels .

, une dizaine de modèles de Kindle seront privés de . Vous ne pourrez plus accéder au Kindle Store , ni télécharger de livres.

, ni de livres. La synchronisation automatique avec le cloud sera impossible.

automatique avec le cloud sera impossible. En cas de réinitialisation de l’appareil, vous ne pourrez plus connecter votre compte.

de l’appareil, vous ne pourrez plus connecter votre compte. Les modèles concernés sont les Kindle de 1 re et 2 e génération, le Kindle DX , le Kindle DX Graphite , le Kindle avec clavier (Kindle Keyboard) , les Kindle 4 et 5 , le Kindle Touch et le Kindle Paperwhite de 1 re génération.

de 1 et 2 génération, le , le , le avec clavier , les et , le et le de 1 génération. Amazon prévoit un rabais commercial de 20 % valable jusqu’au 20 juin 2026 pour le rachat d’un Kindle récent en France.

Les utilisateurs d’un Kindle datant de 2012 ou avant ont récemment reçu un mail dont ils se seraient bien passés. Dans ce courrier daté du 8 avril, Amazon les informe qu’à partir du 20 mai 2026, leur liseuse va devenir quasiment inutilisable. Le géant américain ne formule bien sûr pas les choses ainsi, mais c’est bien ce qu’il faut lire entre les lignes.

Les appareils concernés ne pourront plus accéder à la boutique en ligne Kindle Store, il sera donc impossible de télécharger des livres : ni ceux déjà achetés ou loués, ni d’autres nouveaux titres. Et si votre liseuse connaît des bugs et que vous la réinitialisez, vous ne pourrez plus y connecter votre compte.

Les modèles concernés représentent 3 % du parc mondial de Kindle :

Kindle de 1 re et 2 e génération

de 1 et 2 génération Kindle DX

Kindle DX Graphite

Kindle avec clavier (Kindle Keyboard)

avec clavier Kindle 4 et 5

et Kindle Touch

Kindle Paperwhite de 1re génération

« Ces modèles sont pris en charge depuis au moins 14 ans, certains jusqu'à 18 ans, mais la technologie a parcouru un long chemin depuis lors », a justifié un porte-parole d’Amazon à la presse américaine. Cette obsolescence logicielle programmée serait donc liée à des avancées technologiques.

Amazon tente de consoler les utilisateurs en arguant que leur compte et l’accès à la bibliothèque Kindle restent accessibles depuis l’application mobile Kindle et le site Internet. Mais ces deux supports, avec leur écran rétroéclairé (smartphone, tablette, ordinateur) et leur format moins adapté, ne présentent pas les atouts propres à une liseuse.

« Nous informons ceux qui les utilisent encore activement et proposons des promotions pour faciliter la transition vers des appareils plus récents », poursuit le porte-parole. Concrètement, en France, les consommateurs concernés ont reçu un code pour profiter d’un rabais de 20 % sur un nouveau Kindle, valable sur certains modèles et jusqu’au 20 juin 2026.

C’est un peu moins généreux qu’aux États-Unis, où un crédit de 20 $ à dépenser dans le Kindle Store a également été accordé. L’occasion, peut-être, de vous tourner vers d’autres liseuses électroniques, comme celles de Kobo ou du français Vivlio, dont certains modèles obtiennent de bons résultats à notre test de liseuses.

© Amazon Les Kindle d’Amazon qui vont devenir inutilisables.