© Philippe Turpin/BENELUXPIX/MAXPPP Arnaque à l’investissement photovoltaïque L’escroc toulousain arrêté en Colombie !

C’est une satisfaction pour le parquet de Bordeaux et les enquêteurs de la police judiciaire. Le chef d’entreprise recherché pour arnaque massive au photovoltaïque et surnommé « le Madoff français » a été arrêté en Colombie. Son extradition ne devrait pas tarder.

De 2015 à 2021, une quinzaine de sociétés appartenant au même propriétaire, un chef d’entreprise toulousain, ont prospecté des particuliers pour leur proposer « des investissements dans des parts de sociétés produisant des panneaux photovoltaïques ». La rentabilité promise ? De 6 à 9 %, voire plus, grâce à la revente d’électricité à EDF. Sauf que, selon les enquêteurs, « les produits de la vente étaient blanchis par le biais de virements internationaux à destination de plus d’une quarantaine de comptes, dans onze pays distincts » ! L’arnaque porterait sur plus de 33 millions d’euros et plusieurs centaines de victimes sont déjà recensées.

De plus, si certains clients n’ont pas eu à se plaindre puisqu’ils touchaient les intérêts annoncés, ces versements reposaient sur un montage financier frauduleux de type pyramide de Ponzi, rendu célèbre par l’affaire Madoff. D’où le surnom de « Madoff Français » attribué à l’escroc toulousain.

Démarrée par le parquet de Toulouse en 2021, l’enquête avait été transférée à la juridiction interrégionale spécialisée de Bordeaux au vu de la complexité du dossier. Accusé « d’escroquerie et de blanchiment en bande organisée, de fraude fiscale et d’infractions au Code de la consommation », le chef d’entreprise a été arrêté à Medellin, en Colombie, où il avait fui, sans doute pour profiter de sa fortune mal acquise. C’était sans compter sur la notice rouge d’Interpol et la collaboration de la police colombienne.