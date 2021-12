© Adobe Stock Energiesolairegouv.com Arnaque aux panneaux photovoltaïques

Dans un contexte de hausse impressionnante du coût de l’énergie, les escroqueries aux panneaux photovoltaïques se propagent de plus belle. La preuve via un exemple récent, le site Energiesolairegouv.com qui, en plus, n’hésite pas à se faire passer pour un site officiel.

Une entreprise de plus au palmarès des sociétés frauduleuses en matière d’énergie ! En cette période de forte augmentation du coût de l’énergie, les arnaques ciblant ce secteur redoublent de présence sur Internet, via des publicités alléchantes. Energiesolairegouv.com fait partie des margoulins qui promettent la lune. Une première vidéo (dénichée sur Facebook) illustre un commercial dans le jardin d’une maison un peu vétuste mais équipée de panneaux solaires. En moins de deux minutes, il explique que le photovoltaïque permet de réaliser de fortes économies sur les factures d’électricité, via la vente de l’électricité produite en surplus mais aussi grâce aux aides de l’État. Dans un texte aux mille promesses rédigé sous le film publicitaire, un lien permet de se rendre sur le site Energiesolairegouv.com, pourtant nommé « Monsieur Energie » dans la vidéo.

Sur Facebook, la société promet jusqu’à 100 % d’économie.

Une fois sur ce site, vous êtes amené à remplir un questionnaire. On vous demande tout d’abord si vous êtes propriétaire. Vous devez ensuite renseigner votre identité, vos coordonnées et votre adresse. Un message vous annonce que vous êtes éligible, via une vidéo de piètre qualité. Un conseiller doit vous contacter par téléphone. Si nous ne sommes pas allés au bout du processus, la suite est connue. Un pseudo-commercial vous livre un discours bien rodé et très attractif, promettant de fortes économies d’énergie grâce à la pose de panneaux solaires. Vous contracterez un prêt censé être remboursé facilement pour payer les travaux… Or il s’agit d’une arnaque, cet argumentaire est faux et ne vise qu’à vous dépouiller.​

Le site utilise frauduleusement les logos du ministère de la Transition écologique et solidaire ainsi que celui de l’Anah. Une tromperie en ligne avec le terme « gouv » dans le nom du site.