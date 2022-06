Arnaque Des cartes de carburant TotalEnergies usurpées

Des tentatives de phishing, diffusées via des publicités sur les réseaux sociaux, circulent actuellement, laissant croire aux internautes qu’ils ont gagné 200 litres de carburant chez TotalEnergies.

Méfiez-vous de ce nouveau piège. En soi, rien d’original : les escrocs surfent sur l’actualité et font miroiter des gains à leurs victimes potentielles. L’inflation actuelle représente un terrain propice, et la réalisation d’économies s’avère un appât idéal. Cette fois, les personnes malveillantes s’attaquent au prix de l’essence, sujet à de très fortes augmentations. C’est ainsi qu’une publicité diffusée sur les réseaux sociaux, censée provenir du fournisseur TotalEnergies, vous indique que vous pouvez gagner 200 litres de carburant, pour la modique somme de 1,95 €.

Exemple d’une publicité diffusée sur Facebook.

Fausse carte Jubileo

Lorsque vous cliquez sur le lien inclus dans la publicité, vous êtes renvoyé vers un questionnaire. Après avoir répondu à 3 questions sur vos habitudes de consommation de carburant, vous atterrissez sur une nouvelle page, qui vous apprend que vos réponses « on été correctement validées [sic] ». Vous avez 3 chances de gagner : à la troisième tentative, vous apprenez que vous faites partie des heureux gagnants de la « carte carburant TotalEnergies ». Vous devez renseigner vos coordonnées (nom, adresse, e-mail et numéro de téléphone), puis vos données de carte bancaire pour payer 1,95 €, afin de recevoir votre carte Jubileo. Comme le révèlent certains témoignages laissés sur le site Signal Arnaques, des victimes qui n’ont pas souhaité poursuivre à ce moment-là ont même reçu un appel d’un pseudo-commercial qui leur garantissait le cadeau si elles fournissaient leurs informations bancaires ! Si la carte Jubileo existe bel et bien (elle est en effet distribuée par le fournisseur d’énergie à destination des professionnels), ici, tout est faux. Il n’y a ni gain ni carburant. Cette manœuvre dans laquelle TotalEnergies n’est pas du tout impliqué vise à voler des informations personnelles.

Abonnement caché

En plus d’être victime de ce phishing (hameçonnage), vous vous retrouvez abonné sans le savoir à un obscur service de gestion « d’abonnements différents », qui n’est pas clairement défini ni identifiable. Certains consommateurs abusés ont reçu un courriel leur confirmant cette souscription et ont demandé à la résilier afin de ne pas être prélevés mensuellement. D’autres n’ont jamais été avertis et ont découvert l’arnaque en découvrant un prélèvement d’un peu moins de 50 € sur leur compte. Les sites Internet de ce pseudo-service comportent divers noms, URL et interfaces, mais affichent un contenu rédactionnel et une arborescence identiques : page de résiliation, foire aux questions, descriptif du service… Les numéros de téléphone sont aussi différents, mais renvoient tous vers les mêmes boîte vocale en anglais et musique d’attente.

Nos conseils

Si vous comptez parmi les victimes, faites opposition à votre carte bancaire et prévenez votre banquier afin qu’il surveille votre compte. Dans le cas où vous avez reçu un courriel de confirmation d’abonnement, réalisez une demande de résiliation via l’e-mail de contact fourni.