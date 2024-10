Comptes 2023 de l’UFC-Que Choisir

En 2023, malgré le tassement de l’inflation, la situation nationale et internationale reste compliquée, avec des effets négatifs sur le moral et le pouvoir d’achat des consommateurs. Cela ne favorise pas nos activités presse. Les ventes de nos publications papier déclinent (- 3 % par rapport à 2022) ; notre site web est également impacté (- 2 %). À l’arrivée, notre chiffre d’affaires (CA) global affiche un recul de 788 K€. Le CA des magazines – Que Choisir, Que Choisir Budgets, Que Choisir Pratique et Que Choisir Santé –, à 21,70 M€, représente la part la plus importante de nos recettes. Mais si, jusqu’en 2021, la baisse du nombre d’abonnés était compensée par la forte hausse de celui de Quechoisir.org, depuis la rétention (1) se fait moins d’une année sur l’autre, tant sur le print que sur le web. Espérons que la refonte du site, au dernier trimestre 2023, enraye le phénomène. Comme nous l’expliquions lors du dernier exercice, la structure de nos coûts nous donne peu de flexibilité. Des mesures ont été prises pour compresser nos charges, mais il nous faut maintenir un niveau élevé de dépenses pour la promotion et la distribution des publications (13,70 M€). Néanmoins, le prix du papier, qui avait explosé en 2022 (+ 62 %), se stabilise en 2023. L’aide obtenue pour compenser (259 K€) est comptabilisée en résultat exceptionnel.

Inquiétude sur le résultat d’exploitation

La faiblesse de notre chiffre d’affaires se répercute sur le résultat d’exploitation. Ce dernier, qui s’établit à - 864 K€, est le point préoccupant de notre compte de résultat 2023. Il commence à avoir des effets négatifs sur notre trésorerie, qui enregistre une baisse de - 237 K€. Par ailleurs, l’effondrement du marché obligataire en 2022 nous avait contraints à constituer des réserves pour moins-values ; ces provisions ont été partiellement reprises en 2023. Les résultats financiers concourent à dégager un excédent de près de 1 M€ pour cet exercice. Reste que notre bilan est solide (en conservant néanmoins une attention sur la trésorerie), nous sommes propriétaires de nos locaux et nous disposons d’une notoriété forte et reconnue. Cette situation nous permet de procéder à des investissements pour nous réinventer et améliorer notre situation économique à court et moyen terme. En outre, l’engagement sans faille des bénévoles et des salariés de l’UFC-Que Choisir, la fidélité des adhérents, des abonnés et des lecteurs, de même que la multiplication des donateurs sont des actifs essentiels pour conforter notre rôle. Grand merci à tous.