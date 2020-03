© Adobe stock Coronavirus Les meilleures applis pour les appels vidéo

En temps de confinement, de nombreuses applis et solutions permettent de passer des appels vidéo à plusieurs pour les réunions professionnelles, les apéros virtuels avec les amis ou pour prendre des nouvelles de la famille. Notre sélection.

Pour rester en contact avec vos proches

Facebook Messenger

C’était initialement la messagerie instantanée des utilisateurs du réseau social Facebook. Aujourd’hui, elle est ouverte à tous (il suffit de renseigner son numéro de téléphone pour s’inscrire) et permet de passer des appels audio, mais aussi des appels vidéo (jusqu’à 50 participants).

À travers le monde, 410 millions de personnes utilisent les appels vidéo chaque mois (1).

Disponible sous iOS, Android et depuis un navigateur web (www.messenger.com).

Compatible avec Facebook Portal.

WhatsApp

WhatsApp permet d’envoyer des messages écrits ou vocaux, mais aussi de passer des appels vocaux et vidéo partout dans le monde. L’application (rachetée par Facebook en 2014) permet de créer des groupes de discussion, et de passer des appels vidéo comptant jusqu’à 4 participants. Il est aussi possible d’envoyer directement des documents (jusqu’à 100 Mo) à ses contacts.

Disponible sous iOS, Android, Mac et PC.

Compatible avec Facebook Portal.

Google Duo

C’est l’application d’appels vidéo que Google destine au cercle privé (8 participants maximum). Il est possible de passer aussi des appels audio. Le service est gratuit, un numéro de téléphone suffit pour l’utiliser. Un compte Google est toutefois nécessaire pour utiliser Duo sur plusieurs appareils (smartphone, tablette) ou plusieurs plateformes (appareil mobile, navigateur web).

Disponible sous iOS, Android et depuis un navigateur web (https://duo.google.com/intl/fr/about/).

Compatible avec Google Nest Hub.

Skype

L’un des pionniers des appels vocaux gratuits sur internet entre utilisateurs Skype. Les appels vidéo peuvent réunir jusqu’à 24 personnes. Le service permet aussi de partager des photos et des vidéos. Il est gratuit entre utilisateurs disposant d’un compte Skype, et payant pour les appels vers des numéros fixes et mobiles (système de crédits facturés entre 5,49 € et 27,99 € selon la quantité et les destinations). Skype a été racheté par Microsoft en 2011.

Disponible pour iOS, Android, Mac, PC, Linux, Kindle Fire HD et Alexa.

Facetime

Facetime permet aux utilisateurs d’iPhone, d’iPad et de Mac de passer gratuitement des appels vidéo entre eux. Simple et efficace, le service peut accueillir 32 personnes lors des appels vidéo. Mais tout le monde doit être client Apple : Facetime leur est réservé (pas de version Android).

Disponible sous iOS, iPadOS, MacOS.

Houseparty

Houseparty se décrit comme un réseau social en face à face. Hyper populaire depuis le début du confinement, notamment chez les jeunes, l’application envoie une notification lorsqu’un membre de son réseau est disponible pour discuter en vidéo. L’utilisateur peut rejoindre une conversation déjà en cours, même s’il n’y connaît pas tout le monde. L’appli est gratuite mais propose des options payantes (achats intégrés).

Disponible sous iOS, Android, MacOS et ChromeOS.

Plutôt pour travailler

Zoom

Zoom propose des fonctions de conférences vidéo et audio sur smartphone, tablette, ordinateurs et pour les systèmes de salles de réunion. La version gratuite permet d’accueillir jusqu’à 100 participants (seul l’organisateur doit disposer d’un compte, les invités rejoignent la réunion via un lien internet) et limite les réunions de groupe à 40 minutes. Chacun peut partager son écran pour que les participants voient le même document. Les PME et les grandes entreprises trouveront davantage de fonctionnalités dans les versions payantes (13,99 € ou 18,99 €).

Disponible sous iOS, Android, et depuis un navigateur web (zoom.us ou extension pour Firefox et Chrome).

Hangouts Meet

C’est l’outil de Google dédié aux appels vidéo dans un cadre professionnel. Cette fonction est intégrée à la suite payante de travail collaboratif G Suite (5 €, 10 € ou 23 €/mois et par utilisateur selon les options), qui comprend aussi les applis Google Drive, Docs, Sheets, Slide, Agenda, etc. (les données étant stockées sur les serveurs sécurisés de Google). Hangouts Meet peut gérer 100, 150 ou 250 participants par appel selon les formules.

Disponible sous iOS, Android et depuis un navigateur web (https://meet.google.com/).

À noter. Pour répondre aux besoins des entreprises en période de confinement, Google ouvre les options maximales de Hangouts Meet à tous les abonnés G Suite (250 participants par appel, possibilité de diffuser le flux vidéo à 100 000 spectateurs, enregistrement des réunions sur Google Drive) jusqu’au 01/07/2020.

Microsoft Teams

Microsoft Teams a vocation à remplacer progressivement Skype (la version Skype Entreprise doit fermer le 31/07/2021). Cette plateforme intègre la visioconférence (jusqu’à 250 participants), le stockage, le transfert de fichiers et une messagerie instantanée. Elle fait partie de la suite Office 365 (4 €, 10 € ou 19 €/mois et par utilisateur) mais peut aussi être utilisée seule en version gratuite. Certaines fonctionnalités sont alors absentes, comme la planification ou l’enregistrement des réunions.

Disponible sous iOS, Android, Windows, MacOS.

Pour éviter Google, Facebook et Microsoft

Framatalk

Framatalk est la solution d’appels audio et vidéo issue du monde du logiciel libre (réseau Framasoft). Comme les autres services (Framagenda, Framadate pour planifier des réunions, Framapad pour le partage de documents, etc.), il est minimal et gratuit, mais garantit la protection de votre vie privée (pas besoin de compte utilisateur).

Disponible depuis un navigateur web (framatalk.org).

À noter. Framatalk est malheureusement en surcharge d’utilisation en ces temps de confinement et demande aux personnes relevant de l’Éducation nationale, très friandes du service, de cesser de l’utiliser pour qu’il reste disponible aux personnes « qui n’ont pas les moyens informatiques d’une institution nationale (associations, petites entreprises, collectifs, familles, etc.). »

(1) Social Media Today, mai 2019.