© Richard DAMORET/REA Covid-19 Alerte aux faux tests payants

Jusqu’au 15 octobre, le dépistage du Covid-19 est gratuit pour tous. Des individus peu scrupuleux, postés sous des barnums ou dans les centres de vaccination, réclament de l’argent à des personnes venues se faire tester. Attention, il s’agit d’une escroquerie.

La stratégie « tester, alerter, protéger » mise en place par les pouvoirs publics afin de limiter la propagation du Covid-19 a vu éclore de très nombreux centres de dépistage. Notamment, des barnums dédiés ont vu le jour dans la rue. Des escrocs ont profité de ces installations extérieures pour se livrer à des manœuvres frauduleuses, alerte le ministère de la Santé. Ils font croire aux visiteurs qui viennent pour un test anti-Covid que ce dernier est payant. Certains agissent également de la sorte dans les centres de vaccination, pour les tests effectués avant l’injection de la première dose de vaccin.

Or, jusqu’au 15 octobre, le dépistage est pris en charge pour tout le monde, sans distinction (seule exception : les étrangers non-résidents doivent payer, sauf s’ils sont cas contacts ou possèdent une ordonnance dédiée). Ces actes sont pris en charge à 100 % par l’assurance maladie, sans avance de frais. Si l’on vous demande de payer, passez votre chemin et allez dans un autre centre. Non seulement vous perdrez de l’argent, mais en plus l’acte pourra être mal exécuté et ne pas être pris en compte par les instances sanitaires. Le ministère de la Santé précise d’ailleurs que depuis le 9 septembre dernier, « dès lors qu’une fraude est détectée, les preuves de tests sont annulées et les "pass sanitaires" délivrés sont invalidés ».

Éviter le piège

Outre une demande de paiement, l’absence d’un professionnel de santé sur place, lui seul habilité à réaliser un test, signifie qu’il s’agit d’une escroquerie. Si vous découvrez un centre illicite, contactez votre Agence régionale de santé, afin qu’elle procède à une inspection.

Si jamais vous vous êtes fait piéger, réalisez un nouveau test dès que possible. Le site Sante.fr recense l’ensemble des points de dépistage officiels.​​​​​​