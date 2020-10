© Adobe stock Covid-19 Comment l’infection se propage à plus d’un mètre

Un ou deux mètres de distance, c’est bien mais ce n’est pas toujours suffisant comme distance de sécurité. Le virus du Covid-19 se transmet en effet sous forme d’aérosol à plus longue distance. Cette voie de contamination explique pourquoi certaines situations, comme la fréquentation des bars ou des salles de sport, sont plus risqués que d’autres.

« Pour tenir la maladie à distance, restez toujours à plus d’un mètre les uns des autres. » À l’origine, cette consigne repose approximativement sur l’idée que les virus se propagent surtout dans de grosses gouttelettes qui, assez lourdes, ont tendance à tomber rapidement au sol. Désormais, on sait que les contaminations se produisent à une distance bien supérieure. Dans un restaurant ou un bus, des personnes éloignées de 3 ou 4 mètres ont été infectées. Ceci s’explique par le fait que le virus est expiré sous forme de gouttelettes de toutes tailles (dont certaines très fines) qui sont piégées et propulsées dans le nuage d’eau et d’air chaud (aérosol) que nous exhalons (voir ci-dessous). Ce vecteur de contamination est favorisé par divers facteurs : une mauvaise ventilation (il est 18 fois moins risqué d’être contaminé à l’extérieur que dans un lieu clos), la densité des personnes présentes, le temps contact (sans qu’on sache s’il y a un seuil et lequel il est) et le non-port du masque. La température (froide) et le taux d’humidité dans l’air (élevé) jouent sans doute aussi. Les chercheurs ont donc établi une gradation du risque (1). Si vous croisez une personne dans un parc, avec peu de gens aux alentours, et que vous discutez brièvement, même non masqué, le risque est faible.

En revanche, si vous vous réunissez en grand nombre dans une petite pièce mal ventilée et que vous chantez sans masque durant une heure (dans un bar ou une chorale), alors le risque est élevé. Ces risques dépendent aussi probablement d’autres facteurs : susceptibilité individuelle, pratique d’un exercice physique, contagiosité de la personne et schéma de ventilation de la pièce.

© Adobe Stock L’aérosol se produit (un peu) quand nous respirons, jusqu’à 50 fois plus quand nous parlons et plus encore quand nous chantons.

(1) « What is the evidence for physical distancing in Covid-19 ? », British Medical Journal, 25/08/20.