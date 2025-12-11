Pour les fêtes de fin d’année, certaines caisses du Crédit municipal ont décidé d’effacer les dettes de leurs clients les plus fragiles. Ceux qui ont contracté un prêt ne dépassant pas 50 € peuvent récupérer gratuitement leurs objets déposés en garantie.

Le Crédit municipal, ex-mont-de-piété, aussi connu sous le sobriquet « ma tante » ou l’expression « mettre au clou », est un établissement financier qui a le monopole des prêts sur gage. Depuis plus de deux siècles, il permet aux personnes ayant un besoin urgent de trésorerie d’obtenir de l’argent en contrepartie du dépôt d’un bien en garantie. Bijou, montre, œuvre d'art, tableau, argenterie, instrument de musique... tout objet corporel ayant une valeur appréciable par un commissaire-priseur et en bon état de conservation peut être gagé. Il est par la suite récupérable contre remboursement du prêt obtenu dans un délai maximum de 2 ans, et il peut être vendu aux enchères si le déposant ne rembourse pas sa dette.

Opération Noël 2025

Comme en 2024, certaines caisses du Crédit municipal ont décidé de participer à une campagne solidaire d’effacement des dettes pour Noël 2025. C’est notamment le cas à Strasbourg, Mulhouse, Toulouse, Montauban, Lille ou Paris. Pour soutenir leurs clients les plus fragiles, elles lancent une opération de restitution gratuite des objets déposés en garantie qui ont donné lieu à un prêt sur gage ne dépassant pas 50 €. L’opération a démarré le 1er décembre 2025 dans la plupart des caisses participantes. Elle concerne plusieurs milliers de clients qui ont déposé un objet de faible valeur en gage, souvent pour payer leurs factures.

Démarches Les propriétaires concernés peuvent récupérer leurs objets gagés sans avoir à rembourser le capital emprunté, ni les intérêts. Il leur suffit de prendre rendez-vous par téléphone puis de venir à leur caisse munis de leur pièce d’identité et de leur contrat de prêt. La restitution s’effectuera directement dans leur Crédit municipal et leur dette sera effacée automatiquement, sans autre démarche. Notez que certaines caisses ont prévu d’informer directement leurs clients de cette opération.

Précautions Renseignez-vous sur les prêts concernés car toutes les caisses ne semblent pas alignées sur ce point. Celle de Strasbourg précise que l’effacement concerne les prêts sur gage de 50 € ou moins conclus avant le 1er mars 2025 mais celle de Paris uniquement les prêts conclus avant le 1er janvier 2023. Mieux vaut aussi ne pas trop tarder pour profiter de ce cadeau de Noël, l’opération prendra fin entre le 15 et le 31 janvier 2026 selon les caisses.

Bon à savoir Le Crédit municipal lance régulièrement des campagnes de restitution gratuite des objets gagés, en particulier durant les périodes de crise. La Caisse de Paris (la plus importante) l’a fait en 2012 pour les déposants ayant conclu un prêt ne dépassant pas 150 €, puis en 2018 pour ceux ayant conclu un prêt ne dépassant pas 100 €, et encore en 2020 pour tous ceux ayant contracté un prêt avant 2000 (les biens gagés ne sont pas tous vendus aux enchères lorsque le prêt n’est pas remboursé à son terme).