Goût, aspect, qualité du feuilletage et des ingrédients, taux de sucre et de gras… nous avons passé au peigne fin 19 galettes des Rois à la frangipane disponibles en grande distribution, en magasin discount et en magasin bio, afin de vous aider à choisir la meilleure.

Inflation oblige, les galettes des Rois en boulangerie se vendent de plus en plus cher. Un constat que nous faisions déjà en 2015. Dans ces conditions, la meilleure option pour se régaler à moindre coût est de la faire soi-même. D’autant que notre tout récent test de pâtes feuilletées montre que certaines références prêtes à l’emploi ‒ grâce auxquelles la préparation d'une galette ne prend plus que 15 minutes ‒ approchent de très près la qualité du fait maison.

Reste cependant une troisième option, pour ceux qui ne souhaitent ou ne peuvent ni la préparer maison, ni l’acheter en boulangerie : les galettes vendues en grande distribution. Sont-elles toutes de piètre qualité, ou certaines tirent-elles leur épingle du jeu ? Pour le savoir, nous avons acheté 19 galettes des Rois, dans des formats les plus variés possibles : de la surgelée de chez Picard à celle du boulanger de Biocoop, en passant par le rayon épicerie de Lidl. Nous avons analysé leurs listes d'ingrédients et valeurs nutritionnelles, puis les avons fait déguster, à l’aveugle, par un jury de 10 personnes (voir encadré « Comment nous avons procédé »).

Résultat : il apparaît clairement, sans grande surprise, que les galettes surgelées et celles des rayons boulangerie des magasins (qui sont donc cuites sur place, et ne se conservent que quelques jours) s'en sortent mieux que les références préemballées et cuites en usine, dont la durée de conservation peut atteindre plusieurs semaines. Attention, cependant : pour les galettes des rayons boulangerie, la recette peut parfois varier d'un magasin à l’autre. Pour que vous puissiez vérifier que la référence que vous avez trouvée correspond bien à celle que nous avons analysée, nous vous indiquons dans ce cas leur code EAN : il s'agit de la série de chiffres que l'on retrouve au-dessus du code-barre, et qui est spécifique à chaque produit.



Très bon

Bon

Moyen

Médiocre

Mauvais

N° 1 Auchan Galette frangipane, 6 parts, 17,96 €/kg, EAN 2030500476935



Note globale 13,5/20

Commentaire Composée d’ingrédients simples, cette galette présente une bonne teneur en amandes et s'est avérée la plus appréciée par notre jury, que ce soit pour son aspect, son goût ou sa texture. On regrette par contre son emballage 100 % plastique.

Dégustation

Ingrédients

Nutrition



N° 2 Picard Galette des Rois frangipane pur beurre bio surgelée, 4 parts, 22,48 €/kg



Note globale 12,5/20

Commentaire Cette galette présente une recette très correcte et un label bio qui garantit un meilleur respect de l'environnement et de la santé. Elle se classe 7e à la dégustation, sans forcer sur le sucre.

Dégustation

Ingrédients

Nutrition



N° 3 Picard Galette des Rois frangipane amande pur beurre surgelée, 8 parts, 12,49 €/kg

Note globale

12,4/20

Commentaire Cette référence est arrivée 2e à la dégustation, cela aussi bien du fait de son aspect que de son goût et de sa texture. La recette pourrait cependant être un peu améliorée (présence de plusieurs additifs).

Dégustation

Ingrédients

Nutrition



N° 4 Monoprix Gourmet & Nina Metayer Galette des Rois frangipane, 6 parts, 30,83 €/kg, EAN 3350033981973

Note globale

12,2/20

Commentaire Cette galette, classée 6e à la dégustation, présente une composition correcte et une bonne teneur en amandes. Son aspect a été plutôt apprécié.

Dégustation

Ingrédients

Nutrition



N° 5 Carrefour Galette frangipane, 6 parts, 15,80 €/kg, EAN 3245413538918

Note globale

11,8/20

Commentaire Cette référence, arrivée 9e à la dégustation, notamment grâce à un aspect relativement soigné, bénéficie d'une composition correcte et d'une teneur en amandes honorable. On regrette cependant son emballage 100 % plastique.

Dégustation

Ingrédients

Nutrition



N° 6 Côté Pain Lidl Galette des Rois frangipane, 5/6 parts, 10,69 €/kg

Note globale

11,6/20

Commentaire On apprécie l'emballage papier et la liste d'ingrédients plutôt correcte. Cette galette ne se classe cependant que 11e à la dégustation, notamment du fait d’un manque de feuilletage.



Dégustation

Ingrédients

Nutrition



N° 7 Délifrance (Lidl) Galette des Rois frangipane amande surgelée, 6 parts, 7,82 €/kg

Note globale

11,5/20

Commentaire Cette galette, malgré son prix très bas, est arrivée 4e de notre classement à la dégustation. Son aspect a été apprécié. La recette pourrait cependant être améliorée (additifs, arôme…).

Dégustation

Ingrédients

Nutrition



N° 8 Biocoop Galette des Rois, 6 parts, 57 €/kg, EAN 0234732130869

Note globale

11,4/20

Commentaire Cette référence est la plus chère, et de loin, de notre sélection. Il faut dire qu'elle présente plusieurs atouts, tels qu'un label bio, un emballage papier et une liste d'ingrédients correcte. Elle n’est cependant arrivée que 13e à la dégustation, son goût et sa texture ayant été peu appréciés.

Dégustation

Ingrédients

Nutrition



N° 9 Brioche Pasquier La galette des Rois, l’irréductible frangipane à l’amande grise, 6 parts, 14,33 €/kg

Note globale

11/20

Commentaire Cette référence s'est classée 3e à la dégustation, le jury ayant plutôt apprécié son goût et trouvé son odeur appétissante. La recette pourrait cependant être améliorée (présence d'additifs, arôme…).

Dégustation

Ingrédients

Nutrition



N° 10 Monoprix bio Galette frangipane, 6 parts, 35,77 €/kg

Note globale

10,8/20

Commentaire Notre jury a classé cette galette 10e à la dégustation, notamment du fait d'un aspect peu flatteur. La recette est par contre correcte, la teneur en amandes honorable et le label bio un bon point pour la santé et l'environnement.

Dégustation

Ingrédients

Nutrition



N° 11 Brioche Pasquier Galette des Rois frangipane, 6 parts, 13,13 €/kg

Note globale

10,4/20

Commentaire Arrivée 8e à la dégustation, l'aspect de cette référence a été plutôt apprécié. Sa recette contient cependant beaucoup d’ingrédients indésirables (arômes, additifs et autres marqueurs d’ultratransformation).

Dégustation

Ingrédients

Nutrition



N° 12 Monoprix Galette des Rois à la frangipane au beurre, 6 parts, 11,23 €/kg

Note globale

10,2/20

Commentaire Si cette galette est la seule de notre sélection à pouvoir se targuer d’un Nutri-Score D (contre E pour toutes les autres, si on calcule avec le nouvel algorithme du Nutri-Score, qui entrera très bientôt en vigueur), elle se classe malheureusement 14e à la dégustation, notamment du fait d’un feuilletage insuffisant. La recette est de plus à revoir (présence d'additifs et autres marqueurs d’ultratransformation).

Dégustation

Ingrédients

Nutrition



N° 13 U Galette des Rois pur beurre à l’amande grise, 6/8 parts, 15,40 €/kg

Note globale

9,4/20

Commentaire Malgré une 5e place à la dégustation (le jury ayant plutôt apprécié son aspect et sa texture), cette référence se voit sérieusement rétrogradée du fait de sa recette contenant beaucoup d’ingrédients indésirables (en particulier les diphosphates, des agents de texture dont la consommation régulière pourrait présenter un risque pour la santé).

Dégustation

Ingrédients

Nutrition



N° 14 Carrefour extra Galette des Rois frangipane au beurre, 4/6 parts, 8,75 €/kg

Note globale

9,1/20

Commentaire Certes, cette galette présente un prix très bas, mais elle contient trop d’ingrédients indésirables (arômes, additifs et autres marqueurs d’ultratransformation) et se classe seulement 15e à la dégustation, du fait d’une texture très décevante et d’un aspect peu flatteur.

Dégustation

Ingrédients

Nutrition



N° 15 Casino Sélection de fêtes Galette des Rois au beurre, 6 parts, 8,75 €/kg

Note globale

9/20

Commentaire Le goût et la texture de cette galette n’ont pas du tout convaincu notre jury (qui la classe 17e). La recette est de plus à revoir (présence d'additifs et autres marqueurs d’ultratransformation).

Dégustation

Ingrédients

Nutrition



N° 16 Maître Jean Pierre (Lidl) Galette des Rois frangipane, 6 parts, 8,63 €/kg

Note globale

8/20

Commentaire En plus de présenter une longue liste d’ingrédients indésirables (graisse de palme, arômes, diphosphates, mono et diglycérides d’acides gras…), cette galette n'est arrivée que 12e du classement à la dégustation.



Dégustation

Ingrédients

Nutrition



N° 17 Régals de Bretagne Galette des Rois, 6 parts, 17,88 €/kg



Note globale 7,2/20

Commentaire Avec une liste d’ingrédients qui coupe immédiatement l'appétit (graisse de palme, arômes, diphosphates, mono et diglycérides d’acides gras…), et un goût et une texture qui ont globalement déplu à notre jury (qui la classe 16e à la dégustation), cette référence est franchement à éviter.

Dégustation

Ingrédients

Nutrition



Dernière ex aequo Les Pâtissades (Aldi) Galette des Rois frangipane, 6 parts, 6,23 €/kg

Note globale

7,1/20

Commentaire Mieux vaut ne pas céder à l'appel de son prix exceptionnellement bas : la liste d’ingrédients de cette galette donne le tournis (graisse de palme, arômes, mono et diglycérides d’acides gras…), et son feuilletage est quasi inexistant. Son aspect et son goût ont également déplu à notre jury, qui la classe avant-dernière.

Dégustation

Ingrédients

Nutrition



Dernière ex aequo Bio Revola Galette des Rois sans gluten, 6/8 parts, 35,93 €/kg

Note globale

7,1/20

Commentaire Malgré son prix relativement élevé, dont on pourrait penser qu'il garantit un minimum de qualité, cette galette bio et sans gluten a fait l'unanimité contre elle. Notre jury ne l'a pas du tout appréciée, que ce soit son aspect, son goût, sa texture ou même son odeur ! La recette intègre de plus divers additifs et autres marqueurs d’ultratransformation.

Dégustation

Ingrédients

Nutrition