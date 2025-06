YouTube conditionne la lecture de ses vidéos au dépôt de traceurs pour mieux cibler la publicité selon votre navigation. En cliquant sur « Autoriser » les traceurs seront déposés et vous pourrez visualiser la vidéo.

« Sans sucres ajoutés », « sans additif », « sans huile de palme », « complet »... les emballages des pains de mie Harrys et Jacquet débordent de promesses suggérant une qualité nutritionnelle sans égal. Malheureusement, ces mentions marketing pourraient bien s'avérer trompeuses pour les consommateurs, et les amener à surestimer la valeur réelle de ces produits.

Prenons l’allégation « sans sucres ajoutés », tout d'abord. S’il est vrai que les fabricants n'édulcorent pas leur pâte à pain par l'ajout d'une matière sucrante (saccharose, miel, aspartame...), cela ne signifie pas pour autant que leurs produits ne sont pas sucrés, loin de là. La référence Harrys « extra moelleux » est composée à 7 % de sucres, et la « sans croûte à la farine complète » de Jacquet, à 6,6 %. Ces références « sans sucres ajoutés » se classent ainsi parmi les plus sucrées que nous ayons pu identifier sur le marché.

Du « complet » à la farine blanche

L’explication est simple : l'amidon naturellement présent dans la farine est plus ou moins transformé en sucres selon la quantité d'enzymes (des auxiliaires technologiques très largement utilisés en boulangerie) et de farine maltée (qui est une source naturelle d'enzymes) ajoutés à la pâte. Et ce sucre sera ensuite plus ou moins dégradé, selon la durée et la qualité de la fermentation du pâton. Si Harrys et Jacquet n'ajoutent donc pas de sucres ni d’édulcorants dans leur pâte, leurs procédés de fabrication peuvent, eux, favoriser la formation et le maintien de taux de sucres élevés... Malin !

La mention « complet », ensuite : dans les 5 pains de mie « complets » ou « à la farine complète » de Harrys, entre un tiers et la moitié de la farine utilisée s’avère en réalité... blanche. Le même problème, quoiqu’à des taux légèrement plus faibles, se retrouve dans deux des quatre pains de mie « complets » de Jacquet. Certes, d’autres marques font encore pire, allant parfois jusqu'à intégrer deux fois plus de farine raffinée que de farine complète. Mais beaucoup montrent aussi qu'il est possible de faire bien mieux, en intégrant, tout simplement, 100 % de farine intégrale.

Certaines références de pain de mie complet contiennent deux fois plus de farine raffinée que de farine complète.

Vraiment « sans additif » ?

Quant à la promesse de pains de mie « sans additif » présente sur de nombreuses références Harrys et Jacquet, elle s'accompagne systématiquement d'un astérisque renvoyant vers la mention, imprimée en tout petits caractères, « contient des ingrédients ayant un rôle similaire ». Parmi ces derniers : un « extrait d’acérola » ou « jus d'acérola en poudre », pourvoyeur d'acide ascorbique antioxydant, et dont on ne voit pas bien, à Que Choisir, ce qui permet de ne pas le considérer comme un additif… D’autant plus que la poudre d'acérola est en cours d'examen par l'Autorité européenne de sécurité des aliments (Efsa), afin de déterminer si cette substance est bien sans risque pour la santé, et donc s'il y a lieu d'autoriser son utilisation en tant qu'additif sur le marché européen.

La Direction générale de l'alimentation, interrogée sur ce qui nous apparaît comme un usage dissimulé d'un additif non autorisé, n’a pas répondu à notre sollicitation. Harrys et Jacquet, de leur côté, démentent le statut d'additif du concentré d'acérola, Jacquet avançant notamment qu’il « s’agit d’un ingrédient naturel » qui « ne joue aucun rôle sur la conservation et la durée de vie des produits ».

Trop beaux Nutri-Scores

Enfin, citons la mention « sans huile de palme » qui, pour vraie qu'elle soit, laisse supposer que d'autres pains de mie en contiennent, alors que nos observations suggèrent que ce n'est à l'heure actuelle le cas d'aucune référence commercialisée dans les principaux circuits de distribution français.

Toutes ces promesses donnent en tout cas une belle image aux pains de mie Harrys et Jacquet, d'autant plus qu’actuellement, la plupart des premiers et la totalité des seconds peuvent afficher un très attirant Nutri-Score A. D'après nos calculs, ce ne sera plus le cas une fois la nouvelle mouture de ce score, plus sévère, apposée sur les emballages : les références Jacquet et Harrys écoperont alors respectivement pour un tiers et la moitié d’entre elles d’un Nutri-Score C, et moins de 20 % d’entre elles conserveront la note A. Reste à savoir si les fabricants continueront d’afficher le Nutri-Score sur leurs emballages, une fois sa version mise à jour rendue obligatoire, début 2027… Si Jacquet s’y est engagé, Harrys élude soigneusement la question.