L’écart se creuse entre grande distribution et boulangeries : en 1 an, le prix de la baguette a baissé de 5 centimes dans les supermarchés, tandis qu’il a augmenté chez les artisans indépendants.

35 centimes la baguette, en moyenne, chez Aldi et Lidl ! C’est sans conteste un prix d’appel très attrayant, pour ce produit très symbolique. Nos visites de près de 1 000 boulangeries et plus de 600 grandes surfaces en février dernier révèlent que la baguette classique pèse 240 g en moyenne et coûte 1,09 €, en boulangerie, soit 2 centimes de plus que le prix moyen relevé l’année dernière à la même période. En grande distribution, elle pesait 250 g et coûtait 55 centimes, soit 5 centimes de moins qu’en 2024. L’écart continue donc de se creuser entre artisans et grandes surfaces, avec un prix deux fois moins cher, en moyenne, chez ces dernières, pour un poids légèrement plus élevé.

Cela alors même que nos analyses menées il y a 2 ans sur 75 échantillons de pains, et notamment 25 baguettes, montraient que l’équilibre nutritionnel et la qualité des ingrédients n’étaient pas forcément meilleurs dans les boulangeries indépendantes qu’en grande distribution. Il existe cependant une différence de fraîcheur entre ces deux lieux d’achat car, mis à part dans les hypermarchés dotés d’une véritable boulangerie (et pas seulement d’un « point chaud » dédié à la cuisson), les baguettes vendues en grandes surfaces ne sont pas pétries sur place. Rappelons également que, en boulangerie indépendante, contrairement aux grandes surfaces, le prix de la baguette revient entièrement au boulanger qui l’a fabriquée. Si votre premier critère de choix est le prix, c’est sans surprise chez Lidl, Aldi ou Leclerc qu’il faudra vous rendre, tandis que Monoprix pratique des tarifs proches de ceux des boulangeries artisanales.

Pour les consommateurs qui, à l’inverse, peuvent et souhaitent privilégier la qualité, il en coûtera en moyenne 1,25 € pour une baguette de tradition en boulangerie (et 1,02 € en grande surface). Le surcoût par rapport à la baguette classique vous garantira notamment l’absence de congélation et de tout additif. Quant aux baguettes porteuses du label bio (qui restreint l’usage d’additifs et garantit l’emploi d’un blé cultivé selon un mode de production plus respectueux de la planète et de la santé), elles sont vendues en moyenne 1,25 € en grande surface, soit plus du double du prix de la baguette classique non labellisée (nous n’avons malheureusement pas pu calculer le coût moyen de la baguette bio en boulangerie, faute de disponibilité).

Rappelons enfin que, quel que soit le lieu d’achat, pour prendre soin de sa santé, mieux vaut consommer du pain bis, complet, intégral ou de campagne que de la baguette, même bio ou de tradition : cette dernière est en effet plus salée, et bien moins riche en fibres.