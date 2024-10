Nouvel Actimel

Enrichi en vitamine D qui « soutient ton système immunitaire », en vitamine C aux « propriétés antioxydantes » et en magnésium qui « contribue à réduire la fatigue », mais aussi doté de « 20 milliards de bactéries L. casei » contre 10 milliards auparavant… avec son Actimel triple action, qui arrive en magasin cet automne, Danone sort le grand jeu marketing. Mais ce produit est-il vraiment bon pour la santé ?

Des études douteuses

Commençons par les ferments L. casei. L’ingestion quotidienne de ces bactéries « pourrait diminuer le risque de maladies infectieuses communes », nous écrit Danone qui dit s’appuyer, pour l’affirmer, sur « 145 études scientifiques ». Mais un grand nombre de ces dernières sont financées par l’entreprise elle-même, ce qui pose la question de la crédibilité de leurs conclusions. De plus, il s’agit principalement d’expériences menées sur des animaux ou dans des tubes à essai. Seules 9 études sur des personnes humaines (dont 6 au moins sponsorisées par Danone) ont été recensées, en 2020, par une revue de la littérature scientifique. Cette dernière jugeait qu’il s’agissait d’un « nombre limité » et que la majorité d’entre elles était de « faible qualité ». « L’intérêt pour la santé humaine de la consommation de yaourts au L. casei n’est pas aujourd’hui clairement démontré », reconnaît Philippe Langella, microbiologiste à l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (Inrae) et fondateur d’une start-up travaillant notamment avec Danone.

Et ce n’est pas tout : si jamais un bénéfice existe, il n’est même pas certain qu’il soit dû au L. casei. En effet, dans ces expériences, l’Actimel n’était jamais comparé à un yaourt à boire classique, mais seulement à un lait non fermenté. Les effets sur la santé, s’ils existent, pourraient donc être produits non par la souche de L. casei brevetée par Danone, mais simplement par les bactéries L. bulgaricus et S. thermophilus, présentes dans n’importe quel yaourt.

© Actimel Le nouvel Actimel est pour l’instant commercialisé en 2 goûts différents.

Deux fois plus calorique que le Coca-Cola

Concernant les teneurs conséquentes en magnésium et vitamines C et D, la situation s’avère différente. Car contrairement au L. casei, l’importance de ces micronutriments pour la santé est indéniable. Cependant, « un régime équilibré et varié permet de couvrir ses besoins, le plus souvent sans qu’il soit nécessaire de recourir à des aliments enrichis », pointe Aymeric Dopter, chef de l’unité d’évaluation des risques liés à la nutrition à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation (Anses), qui ajoute que, « en cas de doutes concernant sa capacité à couvrir ses besoins nutritionnels, mieux vaut consulter un professionnel de santé que de se complémenter sans être sûr d’en avoir besoin ».

Cette dernière recommandation semble d’autant plus pertinente dans le cas d’Actimel triple action que ce produit s’avère excessivement sucré, et presque deux fois plus calorique que le Coca-Cola, ce qui lui vaut un Nutri-Score D* (il échappe au E grâce à la présence de protéines), et présente une liste d’ingrédients bien peu recommandables (oligofructose, dextrose, amidon modifié, acide citrique, citrate de sodium...). Ajoutons à cela qu’il coûte très cher (environ 5,80 €/kg) et s’avère tout sauf respectueux de la planète, puisqu’il est produit à partir de lait non bio et emballé dans de minuscules bouteilles en plastique.

Coup de pouce des pouvoirs publics

Avec au moins 6 millions de bouteilles d’Actimel produites par jour, Danone peut se réjouir… et remercier les pouvoirs publics d’avoir contribué à son succès. Le ministère de la Santé, tout d’abord, qui a mis en place en 2016 un Nutri-Score aux notes excessivement favorables aux boissons laitières, permettant à Actimel d’afficher pendant des années une très flatteuse lettre B sur fond vert (cette erreur devrait bientôt être corrigée). La Commission européenne, ensuite. Car en 2006 a été adopté un règlement européen stipulant que les produits alimentaires doivent respecter certaines exigences d’équilibre nutritionnel pour porter des promesses de santé telles que « défenses immunitaires ». Exigences que Bruxelles devait définir avant la fin 2009... mais qui ne l’ont jamais été, sous la pression du lobby agroalimentaire. Dix-huit ans après son adoption par le Parlement, ce règlement reste donc inappliqué, et Danone peut promettre de nombreux bénéfices sanitaires sur les emballages d’Actimel, malgré des teneurs en sucres souvent très élevées.

Par quels produits le remplacer ?

Pour vous assurer de bons apports en vitamines D et C et magnésium, mieux vaut donc, pour votre santé, l’environnement et votre porte-monnaie, chercher ces micronutriments ailleurs :

Chaque jour, exposez-vous une vingtaine de minutes au soleil (la source principale de vitamine D est en effet sa synthèse par le corps, sous l'action des rayons ultra-violets) et mangez deux produits laitiers (trois pour les enfants et adolescents), au moins cinq fruits et légumes, des céréales complètes et une poignée de fruits à coque.

Chaque semaine, consommez un poisson gras, au moins deux portions de légumineuses (lentilles, pois chiches, haricots rouges, soja…), des fruits de mer et des œufs (ces recommandations, qui assurent une bonne couverture en vitamines D et C et magnésium, sont extraites du Plan national nutrition santé, qui inclut toute une série d’autres préconisations).

Et si vous souhaitez faire le plein de « bonnes bactéries », vous en trouverez des milliards dans les yaourts et laits fermentés nature (tels que le lait ribot), les fromages frais et à pâte molle, le kimchi (chou pimenté et fermenté coréen), le miso (pâte de soja fermenté japonaise), le kombucha (thé fermenté) ou encore le kéfir de fruits (une boisson).