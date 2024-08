Yaourt

Avantages Il renferme des ferments lactiques tels que Streptococcus thermophilus et Lactobacillus bulgaricus (à raison d’au moins 10 millions/g), des probiotioques bons pour notre flore intestinale. Les versions « au bifidus » contiennent du bifidobacterium, qui est aussi un probiotique. L’idéal consiste à alterner pour entretenir un microbiote diversifié. Les versions au lait de brebis ou de chèvre sont également intéressantes pour les ferments et leurs lipides différents du lait de vache. Le yaourt est le produit laitier frais le plus riche en calcium.

Inconvénients Il n’y en a pas vraiment. Attention seulement aux yaourts vantés pour leur onctuosité ou leur velouté qui renferment de la crème et sont plus caloriques.

Bon à savoir Les spécialités laitières ne portant pas explicitement la dénomination « yaourt » n’en sont pas et n’ont donc pas ses vertus.

Petit-suisse

Avantages Les petits-suisses ne sont pas réservés aux enfants ! Ils sont riches en protéines (environ 9 g/100 g), soit autant que le skyr, tout étant bien moins chers.

Inconvénients Ils n’ont pas les vertus du yaourt pour le microbiote et ils sont riches en lipides dans leur forme non allégée. De plus, ils sont suremballés dans leurs petits pots individuels.

Dessert végétal

Avantages Ces produits, à base de laits de soja ou de coco par exemple, offrent un aspect plaisir, un goût et une structure qui changent des produits laitiers. Ceux au soja apportent des protéines (3 g/100 g).

Inconvénients Zéro probiotique dans ces produits ! Ils ne contiennent pas de calcium non plus, sauf s’il en a été ajouté (noté citrate de calcium, moins biodisponible). On y met beaucoup d’additifs pour obtenir la même texture qu’un yaourt. Mieux vaut ne pas remplacer totalement les yaourts par ces produits.

Fromage blanc et faisselle

Avantages La teneur en protéines des fromages blancs (5 à 7 g/100 g) est plus élevée que celle des yaourts (3 g/100 g). La faisselle est en cours d’égouttage, contrairement au fromage blanc. On peut en boire le petit-lait, car il contient du lactosérum, riche en protéines très intéressantes et digestibles, et des probiotiques.

Inconvénients Pour faire coaguler le lait, on utilise parfois de la présure (des enzymes extraites de l’estomac des veaux). Les fromages blancs contiennent donc moins de ferments que les yaourts. Ils sont plus gras que les yaourts nature.

Skyr

Avantages Il a une haute teneur en protéines (6 à 10 g/100 g) et peu, voire pas du tout, de matière grasse. Les formes liquides sont intéressantes pour les personnes très âgées, car elles renferment des protéines du lactosérum, très digestes, rapidement et facilement assimilables. Idéal pour lutter contre la fonte musculaire liée à l’âge.

Inconvénients Beaucoup d’entre nous n’ont pas besoin d’un surplus de protéines. Soutenu par un marketing conséquent, le skyr s’est imposé alors qu’il n’est pas forcément meilleur. Il est bien plus cher (4 à 9 €/kg contre 1,50 à 4 €/kg pour les yaourts et fromages blancs) et contient parfois beaucoup d’additifs peu recommandables.

Expert consulté : Stéphane Walrand, chercheur en nutrition humaine à l’Inrae.