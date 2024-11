Avaler un verre de levures et de bactéries, ça vous tente ? De plus en plus de consommateurs le font, par plaisir ou dans l’espoir de bénéfices pour leur santé. Est-ce une bonne idée ?

Qui n’a jamais entendu parler du microbiote ? Réservé aux biologistes il y a encore 15 ans, ce terme est aujourd’hui entré dans le langage courant, et figure sur la couverture de plusieurs best-sellers en librairie, ainsi que dans des milliers d’articles de presse. Le microbiote intestinal, en particulier, soulève les passions. Il faut dire que ce mélange de bactéries, de champignons microscopiques et de virus qui peuplent nos viscères est essentiel au fonctionnement de l’organisme, et l’on sait à présent qu’une nourriture bonne pour ce dernier l’est aussi pour nous.

Parmi les denrées dont raffolent nos microscopiques amis, il y a bien sûr les légumineuses, les céréales complètes et les légumes, très riches en fibres. Cependant, un nombre croissant d’études suggèrent que les aliments fermentés, c’est-à-dire colonisés et transformés par de « bons » microbes (qui ne provoquent pas de maladie), pourraient également apporter des bienfaits. C’est le cas du yaourt, des fromages frais et de ceux à pâte molle, issus de la fermentation du lait et dans lesquels résident encore, au moment de leur consommation, de nombreuses bactéries vivantes. Mais une nouvelle source d’exposition aux ferments microbiens, plus originale, suscite beaucoup d’intérêt