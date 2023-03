© Delphine Goldsztejn - MaxPPP Forfait Navigo Arnaque à l’abonnement suspendu

Une nouvelle tentative de phishing (hameçonnage) sévit actuellement dans les boîtes e-mail. Un message censé émaner d’Île-de-France Mobilités vous annonce que vous devez renouveler votre abonnement Navigo pour emprunter les transports en commun.

L’arnaque au pass Navigo recommence. Déjà en 2020, une campagne de phishing se servait d’un faux site de dédommagement pour piéger les victimes (voir encadré). Aujourd’hui, l’escroquerie se renouvelle, avec un appât inédit. Vous recevez un e-mail, provenant soi-disant du service de gestion des transports franciliens, Île-de-France Mobilités, qui vous avertit que votre abonnement Navigo a été suspendu et que vous devez régulariser la situation. Sous prétexte d’un rejet de votre prélèvement automatique ou d’un besoin de mise à jour de vos coordonnées bancaires, vous êtes alors incité à remplir vos données personnelles, sur un faux site… Celles-ci seront siphonnées par les escrocs, qui pourront s’en servir à des fins malhonnêtes (paiements frauduleux, usurpation d’identité, vol d’argent, etc.).

Le message, malgré les apparences, est faux. Sur son site, Île-de-France Mobilités rappelle la procédure existante en cas d’impayés : vous recevrez d’abord un sms, puis un e-mail, les deux invitant à appeler le 09 69 39 22 22. Vous pouvez également vous rendre sur le site de l’établissement ou directement au guichet pour vérifier vos informations d’abonnement.

L’alerte est relayée par Île-de-France Mobilités sur son compte Twitter.

Agir en cas de tentative d’arnaque

Si jamais vous recevez un courriel vous indiquant que vous devez régulariser le paiement de votre carte Navigo, rendez-vous sur le site officiel iledefrance-mobilites.fr pour vérifier la véracité des informations. En cas de doute, contactez ce service par téléphone. IDF Mobilités invite les personnes destinataires d’un tel message frauduleux à le transférer à l’adresse e-mail dpo@iledefrance-mobilites.fr, « afin qu’il soit tracé par nos équipes », comme spécifié sur Twitter.

Si vous avez renseigné vos coordonnées bancaires, alertez votre banque et faites opposition sur votre carte bancaire. N’hésitez pas à porter plainte, démarche qui vous sera d’autant plus utile si votre banque doit vous rembourser des paiements non autorisés.