Forfaits et franchises médicales

C’est acté : l’assurance maladie, sur l’impulsion du gouvernement, a décidé qu’à compter du 15 mai prochain, la participation forfaitaire sur chaque consultation médicale, analyse biologique ou examen radiologique se monterait non plus à 1 €, mais 2 €. Le maximum journalier ne change pas : il est de 4 €, par médecin. Le cumul annuel demeure, lui aussi, inchangé : il ne pourra toujours pas dépasser 50 €. En pratique, pour une consultation chez un généraliste actuellement facturée 26,50 €, il faudra défalquer 2 € des 18,55 € normalement remboursés (70 % du montant de la consultation). Même pour les personnes en affection de longue durée (ALD), normalement prises en charge à 100 % par la Sécu, qui sont par ailleurs aussi exposées aux dépassements d’honoraires.

Les seules catégories dispensées de participation forfaitaire sur les consultations médicales sont les moins de 18 ans, les femmes enceintes à partir du 6e mois de grossesse et les bénéficiaires de l’Aide médicale d’État (AME) ou de la Complémentaire santé solidaire (CSS). Une hospitalisation n’occasionne pas de participation forfaitaire, de même que les actes d’exploration réalisés dans le cadre du dépistage organisé du cancer du sein.

Reste à charge maximum de 100 € par an

Les soins et consultations auprès d’autres professions de santé, comme les kinésithérapeutes, orthophonistes ou infirmières sont soumis à une autre ponction : la bien mal-nommée franchise médicale, également revue à la hausse le 1er avril dernier. Elle s’applique non seulement aux actes paramédicaux, mais aussi aux boîtes de médicaments et aux transports sanitaires, et s’élève désormais à 1 € dans la limite de 50 € par an.

Au final, deux « lignes de compte » sont ouvertes pour chaque assuré de plus de 18 ans : une pour les participations forfaitaires, une autre pour les franchises médicales, pour un reste à charge potentiel total de 100 € par an. À noter, une visite chez le dentiste ou la consultation d’une sage-femme n’entraîne pas de participation ou franchise. L’occasion de rappeler que cette profession assure un suivi complet de la santé des femmes (contraception, frottis, vaccins, surveillance post-accouchement, etc.), avec des délais de rendez-vous bien plus favorables que les gynécologues.