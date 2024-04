Franchises médicales

Au 1er avril, la franchise prélevée sur chaque boîte de médicament et sur les actes paramédicaux a subi une hausse de 100 %. Ce ne sont plus 50 centimes qui sont dus à chaque fois, mais 1 €. Sont impactés concrètement la délivrance de produits de prescription en pharmacie, les soins infirmiers ou de pédicurie, la kinésithérapie, l’orthophonie, etc. Mais aussi les transports sanitaires, à l’exception de ceux d’urgence. Et là, la facture risque de vite monter : pour chaque trajet, un montant de 4 €, contre 2 € jusque-là, sera désormais retenu, soit 8 € pour un aller-retour. Un reste à charge incompressible, puisque les franchises sont exclues de tout remboursement, même pour les personnes couvertes à 100 % par la sécu dans le cadre d’une affection de longue durée (ALD) : cancer, diabète, maladies cardiovasculaires, etc.

Plafonds journaliers revus aussi à la hausse

Les complémentaires santé, de leur côté, ne peuvent rien prendre en charge. Seuls sont dispensés les moins de 18 ans, les femmes enceintes à partir de leur 6e mois de grossesse et les bénéficiaires de l’aide médicale d’État (AME) ou de la complémentaire santé solidaire (CSS). Les actes réalisés lors d’une hospitalisation ainsi que les traitements donnés à cette occasion échappent aussi à la taxe. En dehors de ces cas bien précis, aucune exonération n’est possible. Si le tiers payant est appliqué, comme c’est souvent le cas en pharmacie, l’Assurance maladie garde la créance en mémoire pour la prélever sur un acte ultérieur. À défaut, elle finit par adresser une facture.

Des plafonds journaliers ont été maintenus pour limiter les frais, mais ils ont eux aussi été revus à la hausse… Le maximum est dorénavant de 4 € par jour pour les actes paramédicaux, et de 8 € pour les taxis et ambulances. Pas de limite pour les boîtes de médicaments, hormis celle de 50 € annuels qui s’applique à l’ensemble pharmacie, transports sanitaires et soins paramédicaux.

Pour le moment, la participation forfaitaire sur les consultations et actes médicaux n’a pas évolué. Mais le gouvernement a annoncé qu’elle augmenterait aussi. Son nouveau montant – l’actuel, de 1 €, s’applique toujours – n’est pas connu, mais sa date de revalorisation l’est : la bascule s’opérera le 15 mai. D’ici là, l’Assurance maladie doit décider si la hausse sera de 2 ou 3 €.