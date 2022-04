© Adobe Stock Hausse des prix de l’énergie Comment choisir un appareil économe

Face à la flambée des prix de l’énergie, les consommateurs peuvent faire le choix d’appareils plus économes. L’étiquette énergie est l’un des outils pour les aider. Mais attention, remplacer un appareil déjà vaillant n’est pas toujours conseillé.

La hausse des prix de l’énergie de ces derniers mois touche de plein fouet les consommateurs, à la recherche de toutes les astuces pour en limiter l’impact sur leur quotidien. Parmi elles, l’équipement de la maison a un rôle à jouer. Par exemple, le remplacement de plaques de cuisson électriques par des plaques à induction peut réduire la consommation d’électricité de 40 à 50 % sur ce poste.

L’éclairage peut aussi donner lieu à quelques ajustements. À commencer par l’achat et l’installation de LED (diodes électroluminescentes) à la place des ampoules « classiques ». On en trouve désormais à 5 €, c’est-à-dire au prix de deux halogènes, alors qu’elles consomment 6 fois moins et durent au moins 5 fois plus longtemps.

Concernant le chauffage – même si les températures se réchauffent actuellement, il n’est pas trop tôt pour penser à l’hiver prochain, car les hausses risquent de durer –, il est utile de se tourner vers les nouvelles technologies, comme les capteurs de présence ou des outils de connectivité. Nous sommes en général sceptiques, à Que Choisir, face à la mode du tout-connecté, qui relève souvent du gadget. Mais un chauffage connecté permet une gestion fine du confort et des consommations, et des modules vendus quelques dizaines d’euros s’adaptent facilement aux radiateurs déjà installés.

L’étiquette énergie, un indicateur précieux

Au moment d’acheter un équipement électroménager, un bon indicateur de sa consommation énergétique est l’étiquette énergie. Mise en place en 1994, elle a été révisée en 2021 pour certaines familles de produits : réfrigérateurs-congélateurs, lave-linge et lave-linge séchants, lave-vaisselle, téléviseurs et écrans, ampoules, caves à vin. Pour ces produits, l’échelle d’évaluation des produits s’étalonne de A à G (exit les catégories A+, A++ et A+++ qui pouvaient induire en erreur les consommateurs) et des pictogrammes permettent d’obtenir des informations complémentaires : consommation d’eau par cycle pour les lave-linge et lave-vaisselle, consommation avec le mode HDR activé pour les téléviseurs, etc.

Même si elle n’est pas parfaite – les méthodes de calcul ne reflétant pas forcément la consommation en vie réelle des appareils – cette étiquette permet de comparer en un clin d’œil différents appareils afin de se tourner vers le moins énergivore. Elle crée aussi une émulation entre les fabricants pour être bien classés. Résultat : alors que les réfrigérateurs combinés consommaient en 1994 plus de 1 700 Wh/24 h en moyenne, ils sont tombés à 200 Wh/24 h aujourd’hui. La consommation d’eau d’un cycle de lave-vaisselle est dans le même temps passée de 30 à 10 l environ.

Est-ce à dire que pour réduire sa facture, il faut changer tout son équipement ? Pas forcément : cela dépend de l’âge et de la consommation de votre appareil. Si, au lieu de vous coûter 50 € par an d’électricité (comme c’est le cas pour la plupart des réfrigérateurs-congélateurs que nous avons testés en 2020), votre vieux frigo consomme 5 fois plus, il est intéressant de le remplacer au plus tôt. Mais si le gain n’est que de 20 ou 30 € par an, votre investissement ne sera pas rentable avant quelques années… Ce raisonnement implique aussi de contrôler la consommation d’un appareil acheté en seconde main : l’économie que vous aurez faite en vous tournant vers le marché de l’occasion pourrait être rapidement annihilée par le côté énergivore d’un appareil trop ancien.

Si vous ne connaissez pas la consommation de votre appareil, vous pouvez retrouver son étiquette énergie en tapant sa référence sur Internet : de nombreux vendeurs et fabricants les ont archivées sur leurs sites. Vous pouvez aussi utiliser un wattmètre ou un consomètre pour la connaître immédiatement. Ces appareils ne coûtent qu’une quinzaine d’euros.