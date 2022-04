© NAZARIO GRAZIANO Pouvoir d’achat Vos astuces pour économiser

Énergie, alimentation, équipement de la maison… Les prix augmentent très rapidement, portés par les pénuries de composants et la guerre en Ukraine. Les lecteurs de Que Choisir nous ont dévoilé leurs tuyaux pour dépenser moins. Changements importants ou réflexes faciles à prendre, ils permettent de récupérer un peu de pouvoir d’achat tout en préservant la planète. Florilège.

On avait perdu l’habitude de tels chiffres : après avoir atteint 3,6 % en février, l'inflation a nettement franchi la barre des 4 % en France sur un an en mars, à 4,5 %, selon une première estimation publiée le 31 mars par l'Institut national des statistiques et des études économiques (Insee). Les prix sont notamment tirés par l’énergie et l’alimentation, indique l’institut. Comment tenter de limiter ces hausses ? En 2019, en pleine crise des Gilets jaunes, nous avions demandé à nos lecteurs de nous donner leurs astuces pour économiser. Celles-ci restent plus que jamais d’actualité.

L’eau a été évoquée plusieurs fois dans les courriers que nous avions reçus. « Lorsque la douche est éloignée de la chaudière, l'eau chaude est longue à venir, puisqu'il faut déjà éliminer l'eau froide stagnant dans les tuyaux. Au lieu de faire couler cette eau froide, je la récupère en remplissant des bouteilles plastique vides qui servent ensuite à la cuisine (pour le pichet d'eau à table, le café, la bouilloire, le lavage d'une salade, etc.) », nous écrit Olivier. Mathilde et Bruno, eux, utilisent l’eau ainsi récupérée pour les W.-C. L’économie ? 4 à 5 litres par jour ! « Et il y a une brique pleine dans le réservoir de la chasse d’eau, comme ça, elle consomme moins », précise Bruno. L’installation d’un récupérateur d’eau de pluie pour arroser les plantes est une autre de vos astuces. Vérifiez si votre commune finance cet achat.

Pour économiser l’électricité, Olivier verse son café dans un thermos dès qu’il est prêt plutôt que de laisser la cafetière consommer de l’énergie pour le maintenir au chaud. « À appliquer au bureau aussi bien qu'à la maison le week-end », nous dit-il. Par ailleurs, tous les éléments de son poste de travail (PC et imprimante) sont branchés sur un bloc multiprise à bouton, pour être éteints chaque soir. D’autres astuces de nos lecteurs ? Baisser son chauffage d’un degré, enfiler un pull et prendre une douche un jour sur deux (les dermatologues déconseillent de se doucher quotidiennement !).

Vous devez contacter un service client ? Parfois, sous le numéro surtaxé en 08 figure un numéro « pour les appels depuis l’étranger » commençant par +33. Il s’agit souvent du numéro français… non surtaxé (voir notre liste des numéros gratuits) !

Thermostat et GPL font des miracles

Autre bon plan très efficace, celui de Laurent, de Montbazon (37). Sa maison dispose d’un chauffage au sol dont le thermostat d’origine était gradué de 0 à 9 sans autre indication. « En novembre 2016, j’ai installé un thermostat programmable (29,90 €, deux fils à brancher) et l’ai réglé pour qu’il ne fonctionne que pendant les heures creuses. Il ne s’allume en journée que si la température descend sous 17,6 °C. » Résultat : sa consommation d’électricité est passée de 8 643 kW en 2016 (49 % heures creuses et 51 % heures pleines, ratio similaire à 2015) à 7 263 kW en 2017 (60 % heures creuses et 40 % heures pleines, idem en 2018). Un investissement vite rentabilisé !

Abonnés à Que Choisir depuis 30 ans, Christophe et Catherine sont adeptes du GPL depuis tout aussi longtemps et assurent « qu’il n’y a plus aucun inconvénient à opter pour ce carburant ». Sa disponibilité et sa sécurité se sont beaucoup améliorées. À 1 €/l environ, ce carburant s’avère très économique en cette période de flambée des prix de l’essence. En plus, « les frais d’entretien du moteur sont quasiment inexistants » et la « majorité des véhicules essence (neufs ou d’occasion) peuvent être équipés pour le GPL après l’achat », nous assurent les deux adeptes.

Applis et chèques cadeaux

Mathilde est rémunérée avec des chèques-cadeaux par un laboratoire de tests alimentaires et cosmétiques, pour 30 minutes de travail de temps à autre. Elle consulte également souvent Le Bon Coin, « où il y a vraiment de belles occasions », et des sites de ventes privées. Et, comme nous le conseillons, elle change régulièrement d’opérateur de téléphonie et Internet, au gré des promos.

Côté alimentation, vous nous avez signalé des applications intéressantes :

La Fourchette, où des restaurants proposent 40 à 50 % de réduction ;

Lastable, pour réserver une table au dernier moment avec 20 à 30 % de remise ;

Too Good To Go, appli sur laquelle commerçants et restaurateurs proposent leurs invendus alimentaires à prix très réduits.

Huguette, inquiète pour son budget, cultive ses propres fruits et légumes puis fait des conserves. Et Monique conseille de couper tube de dentifrice ou de crème au niveau du bouchon pour les vider complètement.