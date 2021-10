Hommage Merci Thierry

Thierry Duqueroy, directeur de la diffusion et du marketing de l’UFC-Que Choisir, nous a brutalement quittés il y a quelques jours. Il avait 63 ans.

Depuis vendredi 8 octobre, l’UFC-Que Choisir a le cœur serré. Thierry Duqueroy, directeur de la diffusion et du marketing depuis 23 ans, nous a quittés. Brutalement... Sa gouaille, son rire, sa voix inimitable, ses lunettes de soleil, ses clopes et son parfum imprègnent encore nos murs. Mais ensemble, il faudra bien faire face.

Le succès actuel de Que Choisir, c’est en grande partie lui. La qualité éditoriale d’un magazine ne fait pas tout : sans une bonne diffusion, elle trouve difficilement ses lecteurs. Notre magazine phare Que Choisir – « son bébé », comme il l’appelait souvent – est aujourd’hui le 4e mensuel de France. Que Choisir Santé, Que Choisir Pratique, Que Choisir Argent… Grâce à Thierry, les abonnements à nos titres de presse ont bondi de 9 % entre 2017 et 2020 alors que la presse papier agonise. Tout le monde ne le sait pas, mais un diffuseur dont la vitalité repose sur une base de centaines de milliers d’abonnés doit intégrer à son équation économique un paramètre de taille : les frais d’expédition. Et dans les méandres de la tarification postale, Thierry se repérait comme personne. Il a aussi su assurer la stabilité de nos ventes en kiosque (35 000/mois en moyenne), alors même que des kiosques… il n’y en a plus guère.

L’insolente santé de QueChoisir.org, 3e site d’information payante, c’est lui aussi. Il faut dire qu’il avait du flair, Titi. Un flair de félin. À force d’observer ses chats, peut-être. Sa vision de la presse en ligne a toujours été claire. « Non, l’information de qualité ne se brade pas. Non, l’accès à notre site web ne sera pas gratuit. » On mesure aujourd’hui à quel point il avait raison. En 2015, 100 000 abonnés nous faisaient déjà confiance et 5 ans plus tard, ils étaient 200 000. Pour nos 220 000 abonnés actuels et pour les prochains, pour tous nos lecteurs, nous continuerons à produire avec conviction une information engagée. Merci Thierry.

Ses compétences, il les mettait aussi au service de la profession depuis des années. À la FNPS (Fédération nationale de la presse spécialisée), il parlait diffusion, vente, environnement, fabrication. Au SPIIL (Syndicat de la presse indépendante d’information en ligne), il conseillait de jeunes pousses désireuses de démarrer des médias indépendants.

Du flair, ou plutôt de la sensibilité, il en avait aussi beaucoup pour l’humain. À ce point, c’est assez rare. Son équipe la plus proche a perdu son mentor, manager protecteur, exigeant et bienveillant. Ses intimes collègues ont perdu un précieux conseiller, un allié du quotidien, compagnon de route et de pauses clope et café. Tous, nous pleurons l’homme loyal, franc, fédérateur et bon vivant, le rigolo des pots et des assemblées générales, qui roulait fenêtres ouvertes et Chérie FM à fond entre deux déplacements.

Thierry savait profiter de la vie. Cet homme, sur absolument toutes les photos, sourit. Il était d’un enthousiasme sans limite. Mais c’était aussi un homme généreux jusqu’au bout des ongles qui, de tournées générales en invitations au resto, aimait avant tout se nourrir des autres.

Pour les prochaines années, son planning était déjà booké. Bientôt, il allait lâcher son bébé Que Choisir pour se consacrer à d’autres, bien plus importants : ses petites-filles Laura et Lou, et leur frère (à moins que ce ne soit encore une fille ?) qui n’aura pas la chance de le rencontrer. À Fred, aussi, à ses fils Florian et Antoine, à son père René, à Catherine et à tous les autres. Thierry, ton sublime regard bleu, nous ne l’oublierons jamais. Merci.

Les équipes de l’UFC-Que Choisir