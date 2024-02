Infection urinaire

La cystite est une infection courante dans la vie des femmes, et ses symptômes bien connus : sensation de brûlure, besoin impérieux et fréquent d’uriner, urines odorantes et troubles. La seule option est alors un traitement antibiotique, disponible uniquement sur ordonnance. Le passage rapide par un cabinet médical est donc inévitable… ce qui peut s’avérer compliqué, comme le montrent nos enquêtes. Obtenir directement l’antibiotique en pharmacie est une solution proposée de longue date et expérimentée dans certaines régions. Elle devrait être généralisée. Mais pour l’heure, seul un test de dépistage est proposé aux patientes.

Face à une suspicion de cystite, les pharmaciens ont la possibilité de proposer, pour 6 € – remboursés – un dépistage par bandelette urinaire aux patientes âgées de 16 à 65 ans qui remplissent certains critères : ne pas être enceinte, ne pas avoir souffert de cystite dans les 15 jours précédents et avoir présenté moins de 3 infections urinaires dans l’année passée. Ce test peut être réalisé directement dans les sanitaires de l’officine.

Une première étape

Mais le résultat ne change rien pour la patiente. S’il est positif, elle sera orientée vers un médecin qui lui prescrira l’antibiotique nécessaire. S’il est négatif, le pharmacien pourra seulement lui délivrer des conseils, et éventuellement un médicament sans ordonnance pour améliorer son confort. Aucun gain de temps, ni aucun accès facilité, donc.

Ce test de dépistage n’est en fait qu’une première étape, nous expliquent plusieurs syndicats de pharmaciens. À terme, ils pourront prescrire et délivrer un antibiotique sans la délégation d’un médecin, à condition d’être formés et déclarés auprès de l’Ordre des pharmaciens et de leur Agence régionale de santé (ARS). Les médicaments et les dosages pouvant être délivrés seront strictement encadrés. À quelle échéance ? Impossible de l’affirmer avec certitude. Les décrets permettant l’application de cette mesure n’ont toujours pas été publiés, et les tarifs sont encore en cours de négociation entre les pharmaciens et l’assurance maladie.