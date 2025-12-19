Au-delà des occupations classiques comme la télévision, la lecture ou les sorties, nous avons souhaité en savoir davantage sur les autres loisirs de nos lecteurs de 7 à 77 ans et au-delà. Vous avez été plus de 4 500 à répondre à notre questionnaire. Instructif.

À chaque âge ses activités de loisirs

Mots croisés, jeux en famille, activités manuelles, jeux vidéo… La pratique des activités de loisirs de nos répondants varie substantiellement selon deux critères distincts : l’âge et, dans une moindre mesure, le sexe.

L’engouement des seniors pour les jeux de réflexion individuels

Mots croisés, sudoku, solitaire… Les jeux de réflexion individuels sont plébiscités par nos lecteurs. La pratique augmente très fortement après 65 ans et ne faiblit pas ensuite, même après 85 ans. Les femmes pratiquent nettement plus régulièrement ce type d’activité que les hommes (deux tiers des cruciverbistes sont des femmes). Mots croisés ou fléchés et sudoku sont les activités les plus populaires.

À la fois ludiques et proposant un défi motivant, ces activités sont jugées profitables par les pratiquants ‒ comme par les médecins ‒ pour maintenir ses capacités intellectuelles. Les mots croisés séduisent moins les plus jeunes, à l’inverse du sudoku qui touche des tranches d’âge plus homogènes.

Facilement accessibles via des magazines de jeux spécialisés ou proposés par la plupart des quotidiens ou hebdomadaires, ces jeux n’exigent pas d’effort financier particulier. 90 % des répondants y consacrent moins de 10 € par mois et ce, pour une pratique souvent assidue.

La famille s’enflamme pour les jeux de société

Deuxième type de jeux le plus pratiqué par nos répondants, les jeux de société. Ces derniers intéressent un public jeune (18-39 ans ou, dans une moindre mesure, 40-54 ans). À ce titre, les premiers partenaires de jeu sont leurs enfants ou petits-enfants. La fréquence de pratique est très variable d’une famille à l’autre cependant. Pratiqués autant par les femmes que par les hommes, ces loisirs s’adressent avant tout à un public de parents d’enfants ou d’adolescents. Jeux de plateau (pour les plus jeunes) et jeux de cartes (pour leurs aînés) sont les plus appréciés. La pratique des échecs reste très minoritaire et n’évolue pas avec l’âge.

Passer le temps (47 %) et l’entretien des relations (40 %) sont les principales motivations de jeu. Côté budget, dans la plupart des cas, ces jeux ne requièrent aucune dépense une fois l’acquisition faite.

À noter, parmi les personnes qui expliquent ne jamais jouer à des jeux de société, le manque d’occasion et le manque de partenaire de jeu est invoqué dans un cas sur deux. Dans ce cas, les clubs de jeux peuvent représenter une solution.

L’engouement du jeune public pour les jeux vidéo

Loisir générationnel, le jeu vidéo constitue une activité régulière des 18-39 ans (c’est même leur première activité ludique) quand la pratique est quasi inexistante après 55 ans. La pratique est très genrée avec une proportion de joueurs jusqu’à deux fois supérieure chez les hommes, quel que soit l’âge !

Smartphone, ordinateur, console de jeux : les supports sont multiples et séduisent des publics variés. Les seniors utilisent occasionnellement l’ordinateur, plus rarement leur smartphone et jamais les consoles de jeux. Ces dernières restent aujourd’hui encore l’apanage des plus jeunes. Les jeux sur smartphone semblent moins rebuter ou exclure le public féminin. Les personnes ne pratiquant pas les jeux vidéo expliquent leur choix par le manque d’attrait perçu des jeux.

La niche des ‒ coûteux ‒ loisirs créatifs et jeux de construction

Sans surprise, les jeux de construction connaissent un pic de pratique avant 40 ans (chez les parents). Néanmoins, l’intérêt pour ces loisirs se maintient à un niveau non négligeable au-delà. L’attrait du résultat de l’activité (notamment pour les loisirs créatifs) constitue la première source de plaisir procurée par ce type de loisir. Loisirs créatifs, puzzles et jeux de construction sont pratiqués à une fréquence occasionnelle. Le modélisme ou les loisirs techniques ne sont quasiment pas pratiqués.

Puzzles, loisirs créatifs et jeux de construction (jusqu’à 55 ans) touchent aujourd’hui un public plus large que les seuls parents. Les puzzles et loisirs créatifs peinent en revanche à attirer un public masculin, particulièrement après 40 ans.

Les sommes investies dans ces loisirs peuvent atteindre des montants élevés : 4 passionnés sur 10 y consacrent au moins 100 € par an et les 5 % les plus dépensiers y consacrent plus de 500 € par an.

Et vous, quel type de joueur êtes-vous ?

Au regard de l’occupation de leur temps de loisir (TV, réseaux sociaux, activité physique, loto, lectures, sorties, jardinage, jeux de réflexion, jeux de société, jeux vidéo, loisirs créatifs et techniques), 5 profils de joueurs se dessinent. À vous de deviner de quel type de joueur vous vous rapprochez le plus…