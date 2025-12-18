Des jeux de société aux figurines, les adultes se passionnent pour un domaine longtemps perçu comme réservé à l’enfance. Un marché dont se sont emparés les spécialistes du jouet.

Ce samedi après-midi, il est près de 17 h chez King’Dultes, une boutique du groupe King Jouet située dans le quartier de la Défense, à Paris. Des clients se pressent dans les rayons entre figurines, articles de modélisme, puzzles, cartes, jeux de société ou de construction, univers japonisant, retrogaming ou créatif… Le choix est pléthorique. Ce jour-là, avec 107 passages en caisse depuis l’ouverture du magasin, les ventes sont indiscutablement au rendez-vous. Une confirmation du succès du mouvement « kidulte » (contraction des mots anglais kid et adult), qui désigne l’engouement des « grands » pour les jeux. Depuis quelque temps, corners et autres commerces spécialisés fleurissent. À tel point que l’expansion de ce segment du marché des jouets attire l’attention des grandes marques. En 2025, trois magasins King’Dultes éphémères ont ouvert, à Marseille, Paris et Nantes, pour un test grandeur nature.

Plusieurs enseignes de jeux consacraient déjà d’importants rayons aux adultes. Avec cinq magasins en France, Playin, fondée en 2008 et initialement spécialiste des cartes à collectionner, attire ce public sans discontinuer. C’est aussi le cas chez King Jouet, où la clientèle serait majoritairement une femme de 18 à 35 ans, au comportement de consommation