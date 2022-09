© DENIS/REA Litige TF1-Canal+ Pas un motif de résiliation ou de remboursement

En stoppant la diffusion des chaînes du groupe TF1 à ses abonnés, le groupe Canal+ les met devant le fait accompli. Et ce d’autant plus que ces derniers ne peuvent utiliser ce motif pour résilier leur abonnement ou obtenir un remboursement au moins partiel.

Depuis le vendredi 2 septembre, c’est l’écran noir ! Canal+ a en effet décidé de couper le signal de son concurrent TF1. La chaîne cryptée entend ainsi peser sur les négociations qu'elle mène actuellement avec le géant de l'audiovisuel à propos des conditions de diffusion des chaînes de son concurrent. En agissant sur l’audience du groupe TF1, Canal+ espère le pousser à réduire ses ambitions financières.

Sauf qu’en attendant, ce sont les abonnés à Canal+ qui en pâtissent. Plus aucune chaîne du groupe TF1 (TF1, TMC, TFX, TF1 Séries Films et LCI) n’est désormais accessible par le biais du décodeur Canal+ ou de l’application MyCanal. Certes, il est toujours possible de les voir, mais en passant par la TNT, la box TV de son opérateur, le site MyTF1.fr ou l’application MyTF1. Le pire, c’est qu’aussi désagréable soit-elle, cette suppression de chaînes ne constitue pas un motif légitime suffisant pour imposer à Canal+ une ristourne sur le prix de son abonnement, voire une résiliation en dehors des dates anniversaires. Et pour cause, ces chaînes étant accessibles gratuitement ailleurs, le préjudice n’est pas flagrant. Reste que la situation est désagréable et qu’il serait mieux pour tout le monde que le retour à la normale se fasse au plus vite.