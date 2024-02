TV d’Orange

Les abonnés à l’option enregistreur de la Livebox d’Orange sont en colère. Il y a quelques semaines, l’opérateur a modifié les règles d’utilisation de ce service. Avant, en cas de visionnage d’un programme enregistré, il était possible de lancer à tout moment une avance rapide. Pratique pour éviter les passages moins intéressants. Or cette fonctionnalité n’est plus accessible au moment des publicités. Cela concerne les coupures au milieu et entre les programmes, mais aussi la présentation des sponsors et l’autopromotion. Désormais, quand on appuie sur le bouton avance rapide à un de ces moments, le message « action impossible » apparaît. Et si une avance accélérée était lancée, le programme se remet à vitesse normale au début de la première coupure publicitaire.

Pour les clients concernés, c’est la douche froide. Déjà parce que pour beaucoup d’entre eux, le fait de pouvoir passer les publicités constituait l’un des principaux attraits de cette option. Ensuite parce que cette mesure leur fait perdre un temps considérable. « Un jour, j’avais enregistré deux reportages à la suite. Lorsque j’ai voulu regarder le second, j’ai dû visionner 3 coupures publicitaires en entier. J’ai bien perdu 30 minutes ! Le pire, c’est qu’après avoir commencé à regarder mon reportage, je me suis embrouillé dans les commandes et j’ai dû tout reprendre depuis le début. Finalement, j’ai abandonné et effacé le contenu sans en voir la fin », se désole Luc. Il est loin d’être le seul dans ce cas. D’autres abonnés Orange dénoncent un « racket », une « décision scandaleuse » voire un « lavage de cerveaux ».

Si la mesure passe si mal, c’est parce que l’option enregistreur est payante chez Orange : 4 ou 6 € par mois selon l’espace de stockage disponible. Autant les publicités sont tolérées lorsque l’accès au programme est gratuit (pour le replay, par exemple), autant pour un service payant, la mesure est plus difficile à accepter.

Les groupes TF1 et M6 à la manœuvre

Orange reporte la responsabilité de cette mesure sur les chaînes : « Avec le développement des usages en différé, les chaînes de la TNT déplorent une perte d’audience sur les publicités qu’elles ont vendues aux annonceurs. Les groupes TF1 et M6 imposent aux diffuseurs d’interdire aux clients la possibilité de zapper les pubs sur les programmes enregistrés. » A priori donc, seuls les contenus des groupes TF1 et M6 (TF1, TMC, TFX, TF1 Séries Films, M6, W9 et 6ter) sont concernés. Reste à savoir si d’autres chaînes pourraient suivre, et si les fournisseurs d’accès à Internet concurrents (Bouygues, SFR, Free…) seront contraints de s’y mettre aussi. De leur côté, les consommateurs ont peu de moyens d’action, si ce n’est résilier cette option.