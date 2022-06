© Syda Productions - stock.adobe.com Location de voiture Très cher deuxième conducteur

Malgré les problèmes actuels liés au pouvoir d’achat, les agences de location de voitures continuent de facturer le deuxième conducteur. Il s’agit pourtant d’une option primordiale pour la sécurité du conducteur et des passagers.

Avec l’arrivée de l’été, les locations de véhicules se multiplient et les tarifs flambent. Mais si en plus vous souhaitez partager le volant avec vos compagnons de voyage afin de ne pas conduire trop longtemps sur la route des vacances, il va falloir passer à la caisse, les sociétés facturant des suppléments pour ajouter des conducteurs.

Pour louer une voiture de type citadine (5 places, automatique), la deuxième semaine d'août, à Marseille, comptez 13,02 € par jour et par conducteur ajouté, avec l’agence Sixt. Chez Europcar, il vous faudra débourser 11,40 €, par conducteur et jour de location pour une requête similaire. Avis facturera 11 € et Budget demandera 9 € par jour.

Payant et de plus en plus cher

Un surcoût particulièrement élevé, qui ne fait qu’augmenter et pour lequel on ne trouve pas d’explication, même en interrogeant les agences. Europcar avoue ne pas payer de prime d’assurance supplémentaire en cas d’augmentation du nombre de conducteurs. Mais alors pourquoi cette option est-elle payante ? La société fait remarquer que sur le marché de l’assurance automobile auprès des particuliers, l'ajout d’un conducteur fait souvent l’objet d’une majoration. Cette pratique elle-même contestable n’est pas une justification valable. De plus, toutes les assurances ne le font pas : la Maif par exemple n’impose aucun supplément quel que soit le nombre de conducteurs. Europcar indique qu’une étude interne (dont elle ne peut évidemment pas communiquer les résultats précis) démontrerait que « la multiplication du nombre des conducteurs multiplie aussi le risque ». Europcar nous a également précisé que ce supplément est justifié par « l’acte supplémentaire » de montrer le permis des conducteurs additionnels aux agents de comptoir. Un service qui ne nécessite pas plus de quelques minutes et qui peut pourtant coûter près de 80 € pour une semaine.

Les autres agences de location ont purement et simplement refusé de se justifier : à nos questions, Avis a invoqué un « un délai trop court », Budget n’a pas répondu. Plus étrangement, la Sécurité routière, qui dépend du ministère de l’Intérieur, n’a pas souhaité répondre à nos questions alors que l’association Prévention routière conseille, pour réduire les risques d’accidents, de « passer le volant à un autre conducteur ». Les autorités diffusent régulièrement le même message au moment des départs en vacances.

Que Choisir avait déjà soulevé ce problème en 2009, depuis rien n’a changé et les prix se sont même envolés (il fallait prévoir un forfait d’environ 30 € pour le même service en 2009, quelle que soit la durée de location).