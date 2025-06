COMMENTAIRES SUR LE COMPARATIF

Sixt affirme proposer des locations haut de gamme à prix attractifs et en a même fait son slogan publicitaire. Dans les faits, cela ne se vérifie pas vraiment. Pire, hors assurance, c’est le loueur le plus cher de notre enquête. Et cela ne garantit nullement un service premium, notamment en cas de litige.