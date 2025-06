Comparatif Loueurs de voitures Voir le comparatif

Notre enquête satisfaction s’est déroulée en ligne du 13 au 23 mars 2025. Au total, 1 606 abonnés y ont répondu.

Nos relevés de prix, en mars 2025, ciblaient la location, du 26 avril au 3 mai, d’une citadine avec 500 km inclus et d’un SUV compact avec 1 000 km (+ supplément). Retrait dans trois gares et deux aéroports. Neuf sites de loueurs ont été visés : Ada, Alamo, Avis, Budget, Enterprise, Europcar, Hertz, Rent a Car et Sixt. Faute de réponses suffisantes, Ada, Alamo et Budget ne sont pas classés.

Notre appréciation globale prend en compte à 40 % la satisfaction globale (prix, gestion des dommages, service client…) des participants à notre sondage en ligne, à 25 % le tarif de location, à 15 % le prix de l’assurance, à 10 % la franchise, à 5 % la possibilité de rachat total de la franchise, à 5 % le kilométrage illimité (selon nos relevés).