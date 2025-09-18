L’achat comptant d’une voiture neuve devient rare. Les Français préfèrent la location, avec option d’achat (LOA) ou longue durée (LLD). Notre enquête montre qu’ils en sont satisfaits, malgré un coût final supérieur. Explications et conseils pour bien vous y préparer…

En France, les immatri­culations ont reculé de 3,2 % en 2024 par rapport à 2023, pour représenter 1,72 million de véhicules neufs (1). Dans le même temps, le recours à un financement a augmenté de 3 % – crédits traditionnels, dits « affectés », et leasing confondus –, atteignant 10,8 milliards d’euros, selon l’Association française des sociétés financières. Ce sont les opérations de location avec option d’achat (LOA) qui ont tiré ces chiffres vers le haut. Elles ont en effet progressé de 7,4 % (contre 29,4 % pour l’achat d’une occasion), alors que les prêts classiques ont chuté de 28,5 %. Dorénavant, 9 financements sur 10 d’une voiture neuve et plus d’un tiers d’une occasion se font en LOA.

En regardant les slogans publicitaires, on comprend que cette formule est aujourd’hui l’argument phare pour vendre des véhicules. Fin août, dans divers magazines, Renault présentait trois modèles de sa gamme en leasing, dès 120 € par mois. Volks­wagen, de son côté, mettait en avant son nouveau T-Roc Cabriolet en location longue durée (LLD) « à partir de 309 €/mois ». Idem sur le petit écran, où les spots ne parlent, eux aussi, presque