Chaque année, environ 6 millions de locations de voiture sont réalisées en France. Et, dans la très grande majorité des cas, elles le sont pour une raison touristique. Si la satisfaction globale des clients est assez bonne, les locations proposées en grandes surfaces tirent un peu mieux leur épingle du jeu. Mais, pour tous, l’état des lieux peut être source de conflit et les personnes confrontées à un incident jugent sévèrement la réaction du loueur.

La satisfaction globale

La satisfaction globale est correcte et, si on rentre dans le détail, les notes moyennes approchent même les 9/10 concernant l’état du véhicule (8,9 pour son fonctionnement et 8,7 pour sa propreté). Ce qui fait toutefois un peu baisser la note concerne les processus de prise en charge et de restitution. D’ailleurs, le problème rencontré le plus fréquemment par les répondants est un état des lieux mal réalisé, plus d’un sur 5 y a été confronté (22 %).

Les problèmes techniques et les dommages mal pris en charge

16 % des répondants à notre enquête ont été confrontés à un problème technique, un accident ou un dommage causé au véhicule (rayure, impact…). Dans ce cas, 1 personne sur 2 estime que la réaction du loueur a été insatisfaisante. Ils sont même 37 % à la considérer comme très insatisfaisante. Certains loueurs ont même appliqué une retenue partielle ou totale de la caution pour 8 % des répondants. Dans ces conditions, la note de satisfaction s’effondre logiquement à 3,8/10 pour les personnes concernées.

La valse des prix

Parmi les agences de location classiques, on note des différences de prix significatives, en particulier pour les citadines. Ainsi, sur la moyenne des 5 lieux enquêtés, louer une citadine chez Sixt coûte en moyenne 63 % plus que chez Rent a Car. Ada se distingue également par ses prix compétitifs. Sur les voitures plus haut de gamme, les écarts sont moins importants, mais Sixt reste encore le plus cher.

Mais attention, les prix plus avantageux de Rent a Car et Ada ont un impact sur les options proposées ou les conditions de location. Ainsi, contrairement à leurs concurrents, le nombre de kilomètres inclus dans la location n’est pas illimité. Seulement 700 km sont inclus dans le prix de base, et il faut payer pour augmenter cette distance. Pour une citadine, il faut rajouter en moyenne entre 5 et 10 € pour 100 km supplémentaires. Pour un SUV compact, c’est généralement entre 10 et 15 €.

La franchise coûte cher

Pour une citadine, la franchise s’élève en moyenne à 1 700 €, mais peut atteindre 2 500 € chez Ada quand elle n’est que de 1 200 € chez Rent a Car. Ça grimpe pour un SUV compact pour atteindre en moyenne 2 500 €. Rent a Car applique une fois encore la franchise la moins élevée (1 500 €), à l’inverse d'Europcar (3 000 €).

Pour faire disparaître cette franchise, il faut souscrire une assurance spécifique. 28 % des répondants à notre sondage l’ont fait. Dans ce cas, le prix s’élève en moyenne à 150 €, ce qui revient à rajouter près de 35 % au prix de location de base ! Le prix très bas de l’assurance chez Sixt compense en partie le coût élevé de la location. À noter que Budget ne propose pas d’option de rachat de franchise sur son site et que chez Ada et Rent a Car, la franchise est abaissée mais ne disparaît pas totalement : en cas de sinistre, il restera donc des frais à la charge du locataire.

Les grandes surfaces moins chères

Plusieurs chaînes de grande distribution proposent des services de location de voiture comme E.Leclerc, Système U ou Carrefour. Dans notre sondage, ils obtiennent des notes de satisfaction très élevées, supérieures de près d’un point à celles des agences de location classiques. La principale raison ? Des prix très compétitifs : chez E.Leclerc, l’enseigne qui dispose du réseau de location le plus développé, les tarifs sont en moyenne 33 % moins chers qu’en agence. L’écart atteint même 42 % si on se concentre sur les voitures citadines.

L’offre reste cependant plus restreinte dans ces enseignes, et surtout les points de location ne sont pas situés à proximité des gares et des aéroports contrairement aux agences classiques. De plus, généralement, leur localisation ne permet pas un accès aisé en train et impose de prendre un taxi.

La location entre particuliers appréciée

L’alternative aux loueurs professionnels peut être la location entre particuliers, une pratique qui a le vent en poupe. En France, les deux principaux acteurs du marché sont Turo (anciennement Ouicar) et Getaround. Chez ce dernier, on trouve également des professionnels qui ne disposent pas d’agences physiques et qui proposent des voitures avec un système de déverrouillage autonome des portes via une application. Grâce à leurs prix très compétitifs, les deux sites de location obtiennent une très bonne note de satisfaction (8,8). Il faut dire que les tarifs, somme toute très variables, sont entre 30 % et 40 % moins chers que ceux pratiqués dans les agences classiques, pour des véhicules proposés en aéroport ou à proximité des gares. Le revers de la médaille : vous trouverez généralement des véhicules plus anciens et pas toujours rutilants.