Conçue pour sécuriser les loyers et accompagner ses bénéficiaires dans leur parcours logement, la garantie Visale protège les bailleurs contre les impayés tout en facilitant l’accès à la location pour les locataires éligibles. Dix ans après son lancement, le dispositif, pourtant gratuit, reste largement sous-utilisé. Quelques évolutions entrées en vigueur en janvier 2026 en modifient les contours.

L’essentiel Une caution gratuite Désormais mieux adaptée aux réalités territoriales, la garantie Visale constitue un outil utile, gratuit et relativement simple à activer. Les évolutions entrées en vigueur en 2026 rappellent qu’il ne s’agit ni d’une protection automatique ni d’un équivalent à une assurance loyers impayés qui reste, elle, payante.

Désormais mieux adaptée aux réalités territoriales, la garantie Visale constitue un outil utile, gratuit et relativement simple à activer. Les évolutions entrées en vigueur en 2026 rappellent qu’il ne s’agit ni d’une protection automatique ni d’un équivalent à une assurance loyers impayés qui reste, elle, payante. Une relation locative sécurisée Visale n’a pas vocation à tout couvrir, ni à se substituer à une analyse attentive du dossier du locataire ou à une gestion rigoureuse du bail. Mais bien utilisée, cette caution institutionnelle gratuite peut faciliter l’accès au logement et sécuriser la relation locative, pour les locataires comme pour les bailleurs, à condition d’être mobilisée à bon escient et en en maîtrisant les limites.

​​Que vous soyez propriétaire ou locataire, la garantie « Visa pour le logement et l’emploi », appelée Visale, mérite l’attention. Lancé en 2016, ce dispositif de cautionnement est entièrement gratuit pour ses bénéficiaires. Il est financé par les cotisations versées par les entreprises du secteur privé à Action Logement et vise à sécuriser la relation locative, sans coût ni pour le bailleur, ni pour le locataire.

La garantie a été pensée pour répondre à un double objectif :

permettre aux locataires éligibles de disposer d’un garant institutionnel fiable , en lieu et place d’une caution personnelle ;

, en lieu et place d’une caution personnelle ; offrir aux propriétaires du parc privé une sécurisation des loyers, des charges et de certaines dégradations locatives.

Près de 10 ans après son lancement, plus de 1,9 million de ménages ont déjà pu en profiter. Depuis le 6 janvier 2026, certaines de ses modalités ont évolué, afin de mieux adapter la garantie aux réalités actuelles du marché locatif et aux spécificités territoriales.

Bon à savoir pour pouvoir bénéficier de la garantie, le bail doit impérativement être signé après la signature du contrat de cautionnement Visale par le propriétaire ; aucune garantie ne peut être accordée a posteriori.

Une caution gratuite, pas une assurance

Visale n’est ni une aide financière, ni une assurance loyers impayés classique. Il s’agit d’un dispositif de cautionnement : Action Logement se porte garant du locataire auprès du bailleur, de la même manière qu’un garant physique (parent, proche).

Concrètement, en cas d’impayés de loyers ou de charges, ou de dégradations locatives, l’organisme avance les sommes dues au bailleur, puis se charge lui-même du recouvrement auprès du locataire. Le propriétaire est indemnisé sans franchise ni délai de carence, à condition de respecter strictement les règles du dispositif.

À quels locataires s’adresse la garantie Visale ?

Initialement centrée sur les salariés entrant dans l’emploi, la garantie Visale s’adresse aujourd’hui à des profils de locataires plus diversifiés.

Les jeunes de 18 à 30 ans

Les jeunes âgés de 18 à 30 ans bénéficient d’une éligibilité particulièrement large : ils peuvent accéder à la garantie Visale sans conditions de ressources, quelle que soit leur situation. Sont notamment concernés :

les étudiants et alternants ;

les salariés, y compris en CDD ou en période d’essai ;

les stagiaires ;

les demandeurs d’emploi et bénéficiaires des minima sociaux ;

les travailleurs non salariés, indépendants ou entrepreneurs ;

les intermittents du spectacle.

Les adultes de + de 30 ans salariés du secteur privé ou agricole

Les salariés de plus de 30 ans peuvent également profiter de Visale, sous certaines conditions, ajustées en 2026. Sont éligibles :

les salariés dont le salaire net mensuel est inférieur ou égal à 1 710 € (contre 1 500 € auparavant) ;

les salariés embauchés depuis moins de 6 mois (CDD, intérim, contrats aidés, CDI en période d’essai) ;

les salariés en mutation professionnelle, jusqu’à 6 mois après le changement de lieu de travail (changement de lieu de travail dans la même entreprise ou le même groupe) ;

les personnes disposant d’une promesse d’embauche de moins de 3 mois.

Les titulaires d’un bail mobilité

Les locataires détenteurs d’un bail mobilité sont aussi dans le champ de la garantie Visale. Ce bail, conclu pour une durée de 1 à 10 mois, non renouvelable et non reconductible s’adresse aux personnes :

en formation professionnelle ;

en études supérieures ;

en stage ;

en contrat d’apprentissage ;

engagées dans un service civique ;

en mutation professionnelle ou en mission temporaire dans le cadre de l’activité professionnelle.

Bon à savoir À la suite d’une évolution insérée par la loi du 26 novembre 2025 pour les logements situés dans des résidences à vocation d’emploi (ensemble immobilier spécifiquement dédié à l'accueil des travailleurs en mobilité), la durée du bail mobilité peut dorénavant aller de 1 semaine à 18 mois. Un décret d’application est toutefois attendu.

Les travailleurs saisonniers

Les travailleurs saisonniers, qui sont éligibles à Visale depuis 2024, viennent de voir leurs conditions d’accès assouplies. Désormais, un saisonnier est concerné par le dispositif quel que soit son lieu d’habitation, alors qu’auparavant sa résidence principale devait être située en dehors du bassin d’emploi de sa mission saisonnière. Les plafonds de loyers garantis sont par ailleurs alignés sur ceux applicables aux autres bénéficiaires de Visale.

Les jeunes recourant à la location intergénérationnelle (nouveauté 2026)

Visale s’ouvre à la location intergénérationnelle solidaire. À titre expérimental, les actifs de moins de 30 ans et les alternants signant un contrat de cohabitation intergénérationnelle solidaire avec un propriétaire de plus de 60 ans peuvent profiter de la garantie, en partenariat avec le réseau Cohabilis (www.cohabilis.org).

Bon à savoir Un simulateur permet de vérifier rapidement si vous pouvez bénéficier de la garantie Visale, en fonction de votre situation personnelle et professionnelle : https://site.actionlogement.fr/eligibilite-visale/

Quels sont les logements et les loyers couverts par Visale ?

La garantie Visale ne couvre pas tous les logements ni tous les niveaux de loyers. Pour pouvoir bénéficier du cautionnement, le logement, le bail et le montant du loyer doivent respecter des critères précis.

Les caractéristiques du logement

Pour être éligible à Visale, le logement doit :

constituer la résidence principale du locataire (sauf dans le cadre d’un bail mobilité) ;

être loué vide ou meublé ;

être décent ;

être situé sur le territoire français (France métropolitaine, Corse, départements et régions d’outre-mer et Saint-Martin).

Cela peut être un logement non conventionné ou conventionné avec l’Agence nationale de l’habitat (Anah), appartenant à un propriétaire personne physique ou morale, en gestion directe ou déléguée via une agence.

Certains autres logements spécifiques sont aussi éligibles :

les logements situés en logement-foyer ou dans une résidence étudiante ou universitaire pour les jeunes de 18 à 30 ans ;

les logements conventionnés APL dans le parc social pour les étudiants et alternants uniquement ;

et pour les travailleurs saisonniers, tous types de biens y compris habitations légères de loisirs, résidences mobiles de loisirs, parcs résidentiels de loisirs, caravanes, structures de logement fluvial type bateaux ou péniches, à l’exception des tentes, cabanes, camping-cars ou habitations sans structures fixes et logements de tourisme loués par l’intermédiaire d’une plateforme type Airbnb ou Abritel.

Des plafonds de loyers revalorisés et territorialisés en 2026

Autre évolution entrée en vigueur cette année : les plafonds de loyers garantis par Visale ont été rehaussés afin de mieux s’adapter à la localisation des logements. Auparavant, les maxima garantis étaient différenciés selon la localisation des logements en Île-de-France et sur le reste du territoire. Dorénavant, il est aussi tenu compte des spécificités des grandes agglomérations de plus de 100 000 habitants selon un découpage en 3 zones :

Zone 1 Île-de-France

Île-de-France Zone 2 Villes et agglomérations de plus de 100 000 habitants, Corse, départements et régions d’outre-mer, Saint-Martin

Villes et agglomérations de plus de 100 000 habitants, Corse, départements et régions d’outre-mer, Saint-Martin Zone 3 Toutes les autres communes

Selon la zone et le profil du locataire, Visale peut garantir un loyer, incluant les charges, compris entre 680 € et 1 940 €. Ces nouveaux plafonds s’appliquent à condition que le loyer retenu ne dépasse pas 50 % des ressources mensuelles du locataire, une règle de solvabilité qui reste requise pour obtenir la garantie.

Loyer maximal garanti par mois en 2026

Tout locataire éligible Étudiant Zone 1 Jusqu’à 1 940 € Forfait 1 000 € Zone 2 Jusqu’à 1 575 € Forfait 840 € Zone 3 Jusqu’à 1 365 € Forfait 680 €

Bon à savoir Un simulateur en ligne permet de vérifier le montant maximal de loyer pouvant être garanti en fonction de la commune et de la situation du locataire : https://fo.visale.fr/?#/fr/public/simulateur

Comment se déroulent la demande de garantie Visale et la signature du bail ?

Le dispositif fonctionne en deux temps : la demande de visa par le locataire, puis la souscription du contrat de cautionnement par le bailleur, avant la signature du bail.

1re étape : la demande de Visale par le locataire

La démarche est toujours à l’initiative du locataire. Celui-ci doit effectuer une demande de visa Visale en ligne, idéalement avant même de commencer ses recherches de logement. Après la création de son espace personnel, il télécharge les justificatifs demandés et peut suivre l’avancement de son dossier directement en ligne. La demande est en général instruite en quelques jours par Action Logement.

Une fois validée, le locataire obtient un visa certifié, téléchargeable depuis son espace personnel qui précise le montant maximal de loyer charges comprises pouvant être garanti, ainsi que sa durée de validité :

3 mois dans la majorité des cas ;

6 mois pour les étudiants, alternants et volontaires en service civique.

Ce document peut être remis aux propriétaires ou aux agences immobilières lors des visites. Il constitue un véritable atout pour rassurer le bailleur et faciliter l’accès à la location.

2e étape : la souscription du cautionnement par le bailleur

Une fois que le bailleur a choisi son locataire, il doit activer la garantie. À son tour, il crée un espace personnel sur le site Visale et signe électroniquement le contrat de cautionnement. Le bail peut ensuite être signé entre le locataire et le bailleur.

L’activation doit intervenir avant la signature du bail, ou au plus tard le jour même. Aucune garantie ne peut être accordée si le bail est déjà signé.

Le bail doit :

être conforme à la loi du 6 juillet 1989 ;

comporter une clause résolutoire ;

prévoir un loyer (charges comprises) inférieur ou égal au plafond indiqué sur le visa ;

ne pas être couvert, pour les mêmes risques, par une autre garantie (caution personne physique, assurance loyers impayés, caution personne morale).

En cas de non-respect de ces règles, le contrat de cautionnement peut être déclaré nul.

Bon à savoir La garantie Visale ne peut pas être mobilisée dans le cadre d’une location familiale. Le dispositif est exclu lorsque le bail est conclu entre un bailleur et ses ascendants ou descendants directs (parents, enfants, grands-parents).

Impayés, dégradations : quelle est l’étendue de la couverture Visale ?

La garantie Visale assure contre deux types de risques : les impayés de loyers et de charges, ainsi que certaines dégradations locatives constatées en fin de bail. Son périmètre est encadré et suppose le respect rigoureux des règles du dispositif par le bailleur.

Les impayés de loyers

En cas de défaillance du locataire, Action Logement prend en charge les loyers et charges impayés, dans la limite des plafonds prévus par le contrat de cautionnement. Le bailleur est indemnisé sans franchise ni délai de carence, à condition de déclarer l’impayé dans les délais impartis et de respecter la procédure prévue au bail (relances, mise en demeure, commandement de payer). Puis, Action Logement se charge des démarches amiables ou contentieuses de recouvrement auprès du locataire.

Jusqu’à présent, la garantie Visale pouvait couvrir les impayés pendant toute la durée d’occupation du logement. Depuis cette année, le périmètre de la couverture a été restreint. La garantie est désormais limitée aux 3 premières années d’occupation par le locataire. Sur cette période, Visale couvre jusqu’à 36 termes impayés mais à l’issue de cette période, la garantie prend fin, même si le locataire est toujours en place. Le dispositif prévoit la possibilité d’un nouveau cautionnement Visale, mais à condition que le locataire soit toujours éligible et qu’il effectue une nouvelle demande.

Présentée par Action Logement comme un moyen de préserver la gratuité du dispositif et d’en assurer la pérennité, cette évolution constitue néanmoins un recul pour les bailleurs, qui perdent une sécurisation automatique au-delà des 3 premières années d’occupation. L’organisme justifie ce choix par ses statistiques internes, selon lesquelles 96 % des baux garantis par Visale prennent fin avant 36 mois, et que la majorité des impayés intervient durant cette période.

Bon à savoir Les contrats de cautionnement Visale conclus avant le 6 janvier 2026 ne sont pas concernés par cette évolution : leurs conditions de durée demeurent inchangées.

Les impayés de charges

Toutes les charges mensuelles récupérables auprès du locataire, ainsi que les taxes locatives mentionnées dans le bail et quittancées sous forme d’acomptes (provisions pour charges), sont prises en charge en cas d’impayés par Visale sur présentation de justificatifs. La régularisation annuelle des charges est également couverte dans les mêmes conditions.

Les dégradations locatives

Visale garantit aussi une partie des frais de remise en état en cas de dégradations imputables au locataire (trous dans les murs, porte endommagée, parquet rayé, etc.), constatées lors de l’état des lieux de sortie au cours des 3 premières années du bail.

La garantie est toutefois plafonnée et complémentaire : elle intervient après imputation du dépôt de garantie (sauf pour le bail mobilité pour lequel le dépôt de garantie n’est pas autorisé) et dans la limite d’un montant maximal équivalent à 2 mois de loyers et charges. Seules les dégradations caractérisées et justifiées (comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie) peuvent donner lieu à indemnisation. En revanche, aucune indemnisation n’est possible en cas d’usure normale ou pour le nettoyage ou la désinsectisation du logement.