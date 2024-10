Les coffee shop, ces nouveaux cafés où les flat white, cappuccinos et matcha latte se dégustent dans une ambiance cosy, fleurissent en France. Colombus, Starbucks, Prêt À Manger et d’autres enseignes plus confidentielles (on compterait actuellement 3 500 points de vente) commencent à bousculer la culture du café en France. Le rayon petit déjeuner des enseignes d’électroménager propose désormais, à côté des cafetières à expresso à broyeur de grains, de nombreux modèles de mousseurs à lait pour reproduire ces boissons lactées chez soi. Et les prix font le grand écart ! La marque de cafetières haut de gamme Jura vend son Hot&Cold 100 € ; comptez 79 € pour l’Aeroccino 3 de Nespresso, 75 € pour le Cremio de Melitta, 55 € pour le mousseur Krups. Comme il l’a déjà fait au rayon des robots cuiseurs avec son Monsieur Cuisine ou des vélos électriques avec le Crivit Urban, Lidl casse les prix. Le distributeur propose un modèle à… 22,99 € !

De nombreux fabricants proposent des mousseurs à lait, avec des designs différents.

Nos confrères néerlandais de Consumentenbond ont confronté ce Kitchen Tools SMA500 G1 à une dizaine d’émulsionneurs concurrents sur plusieurs aspects :

densité de la mousse chaude et de la mousse froide avec 5 laits différents (entier, demi-écrémé, écrémé, boisson au soja, lait d’amande) ;

facilité d’utilisation ;

bruit ;

consommation électrique ;

qualité des finitions.

Résultat : le mousseur de Lidl n’est pas le meilleur, mais il n’a pas à rougir non plus. En fait, la quasi-totalité des modèles testés donnent plutôt satisfaction sur la mousse chauffée, moins sur la mousse froide (pour les cafés frappés). On note la surprenante déception du côté de l’Aeroccino 3 de Nespresso, une star du genre, qui arrive pourtant avant-dernier du test : en cause, ses mauvaises performances avec le lait écrémé et le lait entier chauds, et l’absence de mousse froide. Pour 79 €, vous pourrez quand même… chauffer du lait. Avec ses boutons explicites, sa poignée ergonomique et la bonne visibilité du volume minimal de lait à utiliser, le mousseur Lidl affiche un très bon rapport qualité/prix. Le meilleur du test, le XL1008 de Krups, coûte 45 € (il ne propose pas la mousse froide). Le suivant (le Kitchen Brother KB699 de Hema) coûte 40 € et le plus cher de la sélection, le Spuma 500 SM 3585 de Severin, à 90 €, fait à peine mieux. Comme quoi une bonne mousse n’est pas une question de prix !

Le mousseur à lait de Lidl affiche un très bon rapport qualité/prix.