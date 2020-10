© magdal3na/StockAdobe Pneus hiver Bientôt obligatoires en zones montagneuses

D’ordinaire réservés à l’accès aux pistes de ski, les équipements spéciaux, chaînes ou pneus hiver, seront obligatoires durant la période hivernale dans 48 départements montagneux dès novembre 2021.

C’est un peu l’Arlésienne du monde du pneumatique et Que Choisir l’évoquait déjà il y a un peu plus d’un an. Mais cette fois devrait être la bonne : le pneu hiver sera bientôt rendu obligatoire dans les massifs montagneux (1) lors de la période hivernale, c'est-à-dire du 1er novembre au 31 mars. Le décret n° 2020-1264 paru au Journal officiel le 18 octobre 2020 confirme qu’à compter du 1er novembre 2021 cet équipement sera bel et bien considéré comme un équipement adapté. Le texte indique que désormais tout conducteur a l’obligation de « détention de dispositifs antidérapants amovibles permettant d'équiper au moins deux roues motrices ou le port, sur au moins deux roues de chaque essieu, de pneumatiques “hiver” ».

Actuellement, les chaînes ne sont obligatoires que sur les routes enneigées où est implanté le panneau bleu « B26 équipements spéciaux obligatoires ». En hiver, selon les conditions météorologiques, vous avez la possibilité d'utiliser des pneus cloutés du samedi précédant le 11 novembre au dernier dimanche de mars de l'année suivante (ces dates peuvent toutefois être modifiées par les autorités départementales). Avec la nouvelle réglementation, il faudra donc, dans les départements concernés, soit détenir des chaînes à neige métalliques ou textiles permettant d'équiper au moins deux roues motrices, soit être équipé de quatre pneus hiver.

© Sébastien Delaunay/AdobeStock Le panneau bleu B26.

À terme, le 3PMFS s’imposera

Le décret précise que pour l'application de la réglementation, les pneumatiques hiver sont identifiés par l'un des marquages M+S, M.S ou M&S (2) seul ou accompagné du marquage « symbole alpin ». Le symbole alpin est en fait le marquage 3PMFS (3). Ce marquage va plus loin que le M+S qui n’est que déclaratif. Pour l’obtenir, le pneumatique doit être testé selon une méthode normalisée et réglementaire et satisfaire à un niveau de performance minimum de sécurité et de mobilité sur neige. Il peut être obtenu pour un pneu hiver ou par un pneu dit « toutes saisons ». D’ailleurs, à partir du 1er novembre 2024, seuls les pneumatiques disposant de ce double marquage seront considérés comme des pneus hiver.

Le symbole 3PMFS et le marquage M+S.

(1) Sont considérés comme massifs montagneux 48 départements situés dans les Alpes, la Corse, le Massif central, le Massif jurassien, les Pyrénées et le Massif vosgien.

(2) M+S, M.S ou M&S pour mud and snow, « boue et neige ».

(3) 3PMFS pour 3-peak mountain snowflake, un flocon de neige entouré par 3 pics montagneux.