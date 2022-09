© Adobe Stock Procès SFAM L’audience est reportée

Le procès d’Indexia (ex-SFAM), prévu en octobre prochain, devrait être repoussé de plusieurs mois. Ce délai doit être mis à profit pour d’autres victimes de l’assureur de produits multimédias et électroménagers de se porter parties civiles.

Il va encore falloir attendre ! Après des années de procédure, le procès de la société Indexia, plus connue sous son ancien nom la SFAM, ne se tiendra pas en octobre comme prévu. Il devrait être repoussé d’au moins 8 mois. Un report certes frustrant pour la plupart des victimes qui attendaient avec impatience un dénouement dans leur dossier, mais qui permettra à celles et ceux qui ne se sont pas encore fait connaître de se porter parties civiles. Ces derniers doivent pour cela constituer un dossier dans lequel doivent figurer :

une copie de leur pièce d’identité ;

une copie de leur demande de résiliation du contrat SFAM ;

un récapitulatif des sommes prélevées par la SFAM et ses filiales et des éventuels remboursements ;

ainsi que toutes les pièces justifiant le préjudice et les démarches effectuées (échanges avec le service client, relances, demandes de remboursement, oppositions auprès de leur banque, contrats, etc.).

Ce dossier doit être adressé, idéalement par courrier recommandé, à l’adresse suivante :

Tribunal Judiciaire de Paris

Procureur de la République de Paris

N° de dossier : 21 307 0000 77

Parvis du tribunal de Paris

29-45 avenue de la Porte de Clichy

75859 Paris Cedex 17

Attention toutefois : cette procédure ne concerne que les victimes de pratiques survenues entre le 1er mars 2014 et le 31 juillet 2020. Si vous avez rencontré des prélèvements abusifs de la part des différentes marques d’Indexia (SFAM, Foriou, Cyrana, Serena et Hubside) après cette date, nous vous conseillons de demander à votre banque de stopper et vous rembourser les prélèvements, puis de vous tourner vers la société incriminée pour obtenir le reste de l’indemnisation.

→ Pour plus d’informations, consultez notre Foire aux questions.