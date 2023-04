© Adobe Stock Réglisse Attention à l’intoxication !

Tisanes, cachous, pastis ou Antésite… une consommation fréquente de ces produits peut conduire à des accidents vasculaires graves, y compris chez des personnes en bonne santé.

Un décès, 27 intoxications graves et 37 intoxications légères ont été provoqués par la consommation de boissons ou d’aliments à base de réglisse, en France, entre 2012 et 2021. Plusieurs cas graves, engageant le pronostic vital, concernaient des personnes par ailleurs en bonne santé, et 2 intoxications légères ont été recensées chez des enfants. Face à ce bilan inquiétant, l’agence française en charge de la sécurité sanitaire de l’alimentation (Anses) sonne l’alarme et rappelle que la réglisse est une plante « à consommer occasionnellement et avec modération ». La faute à la glycyrrhizine, un composant présent dans la racine de réglisse, qui entraîne une baisse du taux de potassium dans le sang et favorise ainsi l’hypertension.

4 verres peuvent suffire

Cette plante étant utilisée dans de très nombreux produits, l’Anses conseille de « ne pas multiplier les sources d’apports par les aliments, les médicaments ou les produits issus du tabac » [en particulier les cigarettes, NDLR] et « d’éviter de consommer de façon continue » ces derniers. Les intoxications graves étaient le plus souvent associées à la consommation de boissons à la réglisse (pastis avec ou sans alcool, Antésite et tisanes), mais pouvaient aussi être liées à des confiseries. D’après les calculs des experts, la consommation quotidienne, pendant plusieurs semaines, de 4 verres de pastis sans alcool, 5 verres d’Antésite à la réglisse ou encore d’un tiers de boîte de cachous pourrait suffire à provoquer des effets indésirables, même en l’absence de toute autre source d’exposition. La prise de compléments alimentaires n’a quant à elle jusqu’à présent été associée qu’à des intoxications légères. À noter, enfin, que certains médicaments diurétiques provoquent les mêmes effets que la glycyrrhizine, et augmentent donc le risque.