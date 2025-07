Deux décrets viennent de ramener l’âge d’entrée en retraite progressive à 60 ans, comme cela était le cas avant l’entrée en vigueur de la dernière réforme des retraites, en septembre 2023. Une avancée pour ceux qui recherchent un compromis entre travail et retraite.

Permettre à tous les actifs de lever le pied en fin de carrière, en travaillant moins tout en percevant une pension dite « de retraite progressive » destinée à compenser la perte de revenus : sur le papier, cela a tout pour plaire. Et même si les dernières statistiques du régime général montrent une augmentation de 17 % du nombre de personnes séduites par ce dispositif de fin de carrière, les chiffres restent très modestes : seules 31 368 personnes relevant du régime général (les salariés du secteur privé ou du secteur agricole ainsi que les commerçants et les artisans) étaient en retraite progressive fin 2024, contre 26 824 personnes fin 2023.

Un dispositif nettement plus séduisant

À partir du 1er septembre prochain, ce dispositif devrait être encore plus attractif puisque l’âge auquel il va être possible d’y accéder sera ramené à 60 ans pour tous. Deux décrets viennent en effet d’être publiés en ce sens.

Une avancée sociale certaine…

Comme nous l’avons écrit au début de cette année, cette avancée sociale est le fruit de concertations qui ont eu lieu en novembre 2024 entre les organisations syndicales et le patronat. En effet, depuis septembre 2023, le seuil d’accès à une retraite progressive, fixé depuis longtemps à 2 ans sous l’âge légal en vigueur pour chaque génération, a lui aussi reculé (voir tableau).

Concrètement, et sous réserve de totaliser un minimum de 150 trimestres retraite (tous régimes de base et tous types de trimestres confondus, majorations pour enfants comprises), une personne née en octobre 1965, par exemple, va pouvoir s’inscrire dans ce dispositif dès le mois de novembre de cette année, alors que, sans ce changement, elle aurait dû attendre début 2027.

… sous réserve de l’accord de l’employeur

Reste que pour « parvenir » à une retraite progressive, l’accord de l’employeur (ou de l’administration employeur pour les agents de la fonction publique), pour un passage à temps partiel, c’est-à-dire pour une diminution du temps de travail, est indispensable. Pour mémoire, celui-ci doit obligatoirement être compris entre 40 % et 80 % du temps complet applicable dans l’entreprise ou la profession. Même si la dernière réforme des retraites a imposé plus de contraintes aux employeurs, obtenir leur assentiment constitue encore et toujours une étape, si ce n’est un « verrou » difficile à faire sauter.