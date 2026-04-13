En cas d'erreur dans votre carrière, vous pouvez demander une correction pour éviter d’être pénalisé au moment de prendre votre retraite. Mais cette modification est parfois longue à être appliquée.

L'essentiel Un service en ligne permet de corriger les erreurs sur votre carrière si vous avez moins de 55 ans.

La demande n'étant pas prioritaire, les délais de traitement peuvent atteindre une année.

Cette démarche pourrait être encore plus longue dans les prochains mois.

La retraite reflète votre carrière... à condition qu'elle soit sans erreur. À tout moment, vous pouvez vérifier que votre parcours professionnel est correctement enregistré, grâce à votre compte retraite, accessible notamment sur le site Info-retraite ou sur celui de l'Assurance retraite.

Dès le début de votre vie active, vous pouvez ainsi vérifier si vos jobs d'été ou étudiants ont bien été pris en compte. Ce détail, loin d'être anodin, peut vous permettre de valider des trimestres de retraite supplémentaires et, ainsi, de partir plus tôt avec le taux plein. Soyez particulièrement attentif si vous avez eu plusieurs employeurs en même temps ou si vous avez changé de statut, en passant par exemple de salarié à indépendant. « Si vous avez une carrière changeante, vous pouvez faire un point tous les cinq ans », encourage l'Assurance retraite.

Et pour être parfaitement à jour, depuis quelques mois, les moins de 55 ans peuvent corriger un oubli ou rectifier une information inexacte et transmettre les justificatifs en ligne, au fil de l'eau. Vous évitez ainsi de devoir agir dans l'urgence à l'approche de la retraite et de rechercher des documents datant de plusieurs décennies.

Une démarche encouragée... mais parfois longue

Attention toutefois, corriger une erreur demande de la patience. Si votre demande est justifiée, le traitement peut prendre plusieurs mois, voire plus d'une année. Même si l'envoi des pièces se fait en ligne, la procédure reste manuelle. Un agent de la caisse de retraite doit vérifier toutes les pièces pour limiter les erreurs et prévenir les fraudes.

Problème, ces demandes sont loin d'être prioritaires. « Il y a une vérification à la main et donc une obligation en termes de gestion de prioriser ceux qui sont les plus proches de la retraite », justifie l'Assurance retraite. L'organisme encourage néanmoins à anticiper cette démarche le plus tôt possible pour éviter tout risque de perte de ces pièces, notamment en cas de sinistre.

Des délais bientôt rallongés ?

Ces délais pourraient même encore s'allonger puisque ce service de correction de la carrière en ligne va ouvrir, avant l'été, aux plus de 55 ans. Aujourd'hui, ils peuvent signaler une erreur, mais sans en préciser la nature ni transmettre de justificatifs en ligne. L'Assurance retraite s'attend donc à un afflux de nouvelles demandes.

À cela s'ajoutent les nouveaux dossiers de personnes concernées par la suspension de la réforme des retraites de 2023. Près de 60 000 demandes supplémentaires de retraite devraient arriver d'ici la fin de l'année. Elles seront donc traitées en priorité avant celles de correction de la carrière pour les personnes loin de l'âge de la retraite. « C'est sûr qu'avec des délais qui peuvent facilement dépasser une année pour ces demandes de correction, certains usagers peuvent être déçus, reconnaît l'Assurance retraite. Mais nous ne pouvons pas nous engager sur une durée de traitement de l'information car c'est à la main des caisses et cela dépend de leur engorgement. »

Malgré ces difficultés, des améliorations de services sont prévues. D'ici la fin de l'année, toute erreur signalée à l'Assurance retraite sera automatiquement transmise à l'Agirc-Arrco, le régime de retraite complémentaire des salariés du privé. Ainsi, vous n'aurez plus à effectuer cette démarche plusieurs fois.