À échoir ou à terme échu ? Selon les régimes de retraite, cette subtilité fait toute la différence sur les dates effectives de versement des pensions. Voici en détail les calendriers 2026 des principaux régimes de retraite.

Presque toutes les pensions de retraite sont aujourd’hui versées mensuellement. Mais certaines le sont à échoir, c’est-à-dire à l’avance et en début de chaque mois dû, tandis que d’autres le sont à terme échu, c’est-à-dire en fin de mois ou en début de mois suivant. Voici les calendriers des principaux régimes de retraite, sachant qu’au-delà des dates indiquées, il vous faudra patienter 1 à 3 jours de plus en moyenne pour que votre pension soit effectivement créditée sur votre compte bancaire. Si vous résidez à l’étranger, il vous faudra peut-être patienter plus longtemps encore, du fait de délais de traitement et de virement variables selon les pays.

La retraite de base des salariés du secteur privé, des commerçants et des artisans

Mois Date de paiement Janvier 2026 09/02/2026 Février 09/03/2026 Mars 09/04/2026 Avril 07/05/2026 Mai 09/06/2026 Juin 09/07/2026 Juillet 07/08/2026 Août 09/09/2026 Septembre 09/10/2026 Octobre 09/11/2026 Novembre 09/12/2026 Décembre 08/01/2027

À noter Les pensions du régime général sont systématiquement payées le 9 du mois suivant, c’est-à-dire à terme échu. La pension du mois de décembre 2025 va ainsi être versée le vendredi 9 janvier 2026. Si le 9 tombe un samedi, un dimanche ou encore un jour férié, le versement de la pension est alors reporté au premier jour ouvré qui suit ou qui précède. Plus d’informations sur lassuranceretraite.fr.

La retraite de base des salariés du secteur privé, des commerçants et des artisans d’Alsace-Moselle

Mois Date de paiement Janvier 2026 02/01/2026 Février 02/02/2026 Mars 02/03/2026 Avril 01/04/2026 Mai 04/05/2026 Juin 01/06/2026 Juillet 01/07/2026 Août 03/08/2026 Septembre 01/09/2026 Octobre 01/10/2026 Novembre 02/11/2026 Décembre 01/12/2026

À noter Contrairement aux retraités des autres régions de France, ceux qui dépendent de la Carsat d’Alsace-Moselle perçoivent leur retraite de base en début de chaque mois. Si le premier jour du mois est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le versement de la pension s’effectue alors le premier jour ouvré qui suit. Plus d’informations sur carsat-alsacemoselle.fr.

La retraite complémentaire Agirc-Arrco des salariés du secteur privé et agricole

Mois Date de paiement Janvier 2026 02/01/2026 Février 02/02/2026 Mars 02/03/2026 Avril 01/04/2026 Mai 04/05/2026 Juin 01/06/2026 Juillet 01/07/2026 Août 03/08/2026 Septembre 01/09/2026 Octobre 01/10/2026 Novembre 02/11/2026 Décembre 01/12/2026

À noter La retraite complémentaire est versée à l’avance, en principe le premier jour de chaque mois, sauf exceptions. Pour les personnes vivant à l’étranger, hors Europe, elle est également versée à l’avance, mais chaque trimestre. Sur simple demande, il est possible de la percevoir chaque mois. Plus d’informations sur agirc-arrco.fr.

La retraite de base des salariés agricoles et des chefs d’exploitation agricole

Mois Date de paiement Janvier 2026 09/02/2026 Février 09/03/2026 Mars 09/04/2026 Avril 07/05/2026 Mai 09/06/2026 Juin 09/07/2026 Juillet 07/08/2026 Août 09/09/2026 Septembre 09/10/2026 Octobre 09/11/2026 Novembre 09/12/2026 Décembre 08/01/2027

À noter Le mode (à terme échu) et le calendrier des versements est identique à celui appliqué par le régime général pour le paiement des retraites de base, à deux exceptions près : les pensions d’avril et de juillet 2026 ne seront pas versées le 9 du mois suivant, mais le 7 du mois suivant. Plus d’informations sur msa.fr.

La retraite des agents de la fonction publique d’État, des magistrats et des militaires

Mois Date de paiement Janvier 2026 29/01/2026 Février 26/02/2026 Mars 30/03/2026 Avril 29/04/2026 Mai 28/05/2026 Juin 29/06/2026 Juillet 30/07/2026 Août 28/08/2026 Septembre 29/09/2026 Octobre 29/10/2026 Novembre 27/11/2026 Décembre 23/12/2026

À noter Le versement de ces pensions a lieu à la fin du mois en cours. La retraite additionnelle du RAFP est versée en même temps que la pension principale. Plus d’informations sur retraitesdeletat.gouv.fr.

La retraite des fonctionnaires hospitaliers et des collectivités locales

Mois Date de paiement Janvier 2026 28/01/2026 Février 25/02/2026 Mars 27/03/2026 Avril 28/04/2026 Mai 27/05/2026 Juin 26/06/2026 Juillet 29/07/2026 Août 27/08/2026 Septembre 28/09/2026 Octobre 28/10/2026 Novembre 26/11/2026 Décembre 24/12/2026

À noter Le versement de ces pensions a lieu 3 jours ouvrés avant le premier du mois suivant (hors jours fériés et week-ends). La retraite additionnelle du RAFP est versée en même temps que la pension principale. Plus d’informations sur cnracl.retraites.fr.

La retraite des agents non titulaires de la fonction publique

Mois Date de paiement Janvier 2026 28/01/2026 Février 25/02/2026 Mars 27/03/2026 Avril 28/04/2026 Mai 27/05/2026 Juin 26/06/2026 Juillet 29/07/2026 Août 27/08/2026 Septembre 28/09/2026 Octobre 28/10/2026 Novembre 26/11/2026 Décembre 24/12/2026

À noter Le versement de ces pensions a lieu à la fin du mois en cours. Le calendrier est cette année exactement le même que celui des fonctionnaires hospitaliers et des collectivités locales. Plus d’informations sur ircantec.retraites.fr.

La retraite de certains professionnels libéraux (architectes, formateurs, moniteurs de ski, ostéopathes…) et micro-entrepreneurs

Mois Date de paiement Janvier 2026 29/01/2026 Février 26/02/2026 Mars 30/03/2026 Avril 29/04/2026 Mai 28/05/2026 Juin 29/06/2026 Juillet 30/07/2026 Août 28/08/2026 Septembre 29/09/2026 Octobre 29/10/2026 Novembre 27/11/2026 Décembre 30/12/2026

À noter Le versement de ces pensions a lieu le dernier jour ouvré du mois, à terme échu. Plus d’informations sur lacipav.fr.

La retraite des ouvriers ayant travaillé dans une industrie électrique ou gazière

Mois Date de paiement Janvier 2026 02/01/2026 Février 02/02/2026 Mars 02/03/2026 Avril 01/04/2026 Mai 04/05/2026 Juin 01/06/2026 Juillet 01/07/2026 Août 03/08/2026 Septembre 01/09/2026 Octobre 01/10/2026 Novembre 02/11/2026 Décembre 01/12/2026

À noter Le versement de ces pensions a lieu par avance, le 1er jour ouvré de chaque mois. Plus d’informations sur cnieg.fr.

La retraite des personnels du ferroviaire

Mois Date de paiement Janvier 2026 02/01/2026 Février 02/02/2026 Mars 02/03/2026 Avril 01/04/2026 Mai 04/05/2026 Juin 01/06/2026 Juillet 01/07/2026 Août 03/08/2026 Septembre 01/09/2026 Octobre 01/10/2026 Novembre 02/11/2026 Décembre 01/12/2026

À noter Le versement de ces pensions a lieu par avance, le 1er jour ouvrable de chaque mois. Plus d’informations sur cprpf.fr.