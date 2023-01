Plus que l’amende de 198 000 € pour un fournisseur de gaz et d’électricité tel que TotalEnergies, c’est le large bandeau rouge qu’il est contraint d’afficher sur la page d’accueil de son site Internet qui fait tache. Cette obligation s’avère beaucoup plus pénalisante en termes d’image que la sanction financière. Qu’est-ce qui vaut cet opprobre à TotalEnergies ?