TotalEnergies Des réductions revues à la baisse

Le courriel du fournisseur TotalEnergies envoyé à tous ses clients ayant souscrit une offre de gaz ou d’électricité a surpris de nombreux consommateurs, et en a même indigné certains. Explications.

À l’automne dernier, au moment de la flambée des prix du gaz, Que Choisir recommandait aux usagers passés en offre de marché de souscrire à l’offre classique tarif gaz de TotalEnergies, indexée sur le tarif réglementé et à – 5 % sur le kilowattheure hors taxes. Nous ajoutions que « TotalEnergies étant un gros producteur de gaz, il ne risque pas de souffrir de la hausse des prix de gros ! ».

Mais depuis fin janvier, nous avons reçu une avalanche de courriels envoyés par des clients de TotalEnergies. Le fournisseur leur annonce que la remise de 5 % sur le prix du kilowattheure hors taxes se termine fin février. À compter du 1er mars, le montant qui correspond à ces – 5 % se transforme en réduction fixe, quelle que soit l’évolution du tarif réglementé.

Jackpot pour TotalEnergies

Que cette règle s’applique aux offres d’électricité, on peut le comprendre en raison de l’inflation des prix de gros, puisque TotalEnergies n’est pas producteur. En revanche, pour le gaz, il fait partie des cinq plus gros producteurs mondiaux, et touche le jackpot depuis le début de la dérive haussière en vendant sur les marchés de gros.

Intrigués, nous avons contacté TotalEnergies. « Nous sommes contraints de bloquer notre réduction sur l’électricité, il est plus facile pour nos systèmes informatiques et pour la clarté de nos offres d’aligner le gaz sur l’électricité », répond le fournisseur. Il ajoute même qu’en termes d’approvisionnement, il est soumis aux prix de gros sur le gaz. Un argument cocasse de la part de la multinationale du pétrole et du gaz !

Précisons que tant que le tarif réglementé du gaz est bloqué, au moins jusqu’au 30 juin, la réduction de l’offre classique TotalEnergies reste de – 5 %.