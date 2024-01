C’est l’une des dernières-nées des offres de fourniture d’électricité aux particuliers de TotalEnergies. Depuis le 29 novembre, la multinationale propose Heures Eco+, qui encourage une réduction de consommation les jours de fortes tensions sur le réseau électrique.

À vrai dire, l’énergéticien n’avait guère le choix. Depuis le 1er juillet, les fournisseurs disposant d’un portefeuille de plus de 200 000 clients doivent proposer une « offre à tarification dynamique ». Il s’agit d’un des leviers sur lesquels mise le gouvernement pour passer plus facilement les pics de consommation sur le réseau électrique l’hiver.

Très proche, sur le principe, de l’option Tempo

Dans ce domaine, l’offre la plus connue est l’option Tempo du tarif réglementé (appelé aussi Tarif bleu) proposée par EDF. Elle permet de bénéficier de tarifs avantageux 343 jours par an, dont tous les dimanches. Ce sont les jours bleus et blancs (1). En contrepartie, il y a les jours rouges, 22 au total qu’EDF peut déclencher entre le 1er novembre et le 31 mars, en prévenant les clients la veille. Ce sont les jours de plus fortes tensions sur le réseau. En heures creuses, de 22 h à 6 h du matin, le prix du kWh reste compétitif, 27 % moins cher que celui de l’option heures pleines/heures creuses (HP/HC) du tarif réglementé. En revanche, il est multiplié par trois en heures pleines, de 6 h à 22 h, et atteint alors 73,24 cts d’euro le kWh.

Sur le principe, Heures Eco+ de TotalEnergies est très proche de l’option Tempo. 345 jours par an, les prix sont intéressants par rapport à l’option HP/HC du tarif réglementé. Et puis il y a les « jours éclairs » pour lesquels les clients sont invités à réduire fortement leur consommation d’énergie. À la différence de Tempo, il n’y en a pas 22 mais 20. TotalEnergies peut néanmoins les déclencher sur une période plus longue : du 15 octobre au 15 avril. Toujours en prévenant les clients la veille.

Un prix du kWh qui peut friser les 1 €

En revanche, sur les prix, l’offre Heures Eco+ est très chère par rapport à Tempo, malgré un abonnement mensuel quasi identique. Sur les 345 jours normaux, le kWh est à 23,34 cts d’euro en heures pleines et 16,55 cts d’euro en heures creuses. C’est bien plus que l’option Tempo. TotalEnergies pousse le bouchon encore plus loin lors des jours éclairs. En heures pleines, que la multinationale appelle « heures de vigilance », le tarif grimpe à 97,60 cts d’euro le kWh. Contre 73,24 cts d’euro, pour rappel, dans l’offre Tempo, un prix déjà très élevé.

En clair, Heure Eco+ n’est pas pour les têtes en l’air qui oublieraient de reporter le maximum de consommations programmables d’électricité en dehors de ces heures de vigilance. Un avantage tout de même : TotalEnergies propose plus d’heures creuses dans la journée. Il y en a 14, entre 15 h et 18 h puis 20 h et 7 h, contre 8 seulement dans l’offre Tempo, de 22 h à 6 h. En revanche, en jours éclairs, le tarif des heures creuses reste inchangé : 16,44 cts d’euro. Tempo le fait tomber bien plus bas avec 13,28 cts d’euro, et récompense ainsi bien mieux les efforts consentis pour soulager le réseau.

Zen Flex chez EDF Si EDF est connu pour ses tarifs réglementés, l’énergéticien propose aussi toute une flopée d’offres au prix du marché. Et depuis cet automne, il y en a une aussi à tarification dynamique : Zen Flex. Comme pour Heure Eco+, l’année est partagée entre 345 jours à tarifs avantageux et 20 jours, appelés cette fois-ci « sobriété », qu’EDF peut déclencher là encore entre le 15 octobre et le 15 avril. Sur ces jours, en heures pleines, le tarif du kWh grimpe à 73,24 cts, comme le fait l’option Tempo du tarif réglementé. Sur le partage de la journée entre heures creuses et heures pleines, l’énergéticien va encore plus loin que TotalEnergies en proposant 17 h d’heures creuses, de 13 h à 18 h et de 20 h à 8 h. En revanche, le tarif proposé est moins avantageux : 24,60 cts d’euros. Quoi qu’il en soit, si on ne se focalise que sur les prix, entre Heure Eco+, Zen Flex et Tempo, c’est cette dernière qui reste la plus intéressante.

(1) Dans le détail, il y a 300 jours bleus pendant lesquels le prix du kWh est bien en dessous de celui de l’option heures creuses du tarif réglementé. S’ajoutent 43 jours blancs au cours desquels les tarifs grimpent tout en restant en dessous de ceux de l’option heures creuses du tarif réglementé.