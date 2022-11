© KERMALO/REA Électricité EDF fait de la retape pour son offre Tempo

Nouvelle preuve que l’électricité risque de manquer au plus fort de l’hiver, EDF tente de convaincre ses clients qui sont en option heures pleines/heures creuses de passer dès maintenant à son option Tempo du tarif réglementé.

Si vous êtes client d’EDF au tarif réglementé et en option heures pleines/heures creuses, vous avez sûrement reçu sa missive intitulée « Avec Tempo, faites des économies sur votre facture d’électricité en décalant vos consommations ». Si ce n’est pas le cas, ça ne saurait tarder.

En effet, l’heure est grave. Jamais le risque de manquer d’électricité au plus froid de l’hiver n’a été aussi élevé. Enedis désactive déjà les chauffe-eaux électriques de 12 h à 14 h , RTE a mis en place Écowatt, et les ménages sont appelés à réduire leur consommation électrique durant tout l’hiver.

Seulement, rien ne dit que ces mesures suffiront à éviter les coupures de courant puisque, fait sans précédent, près de la moitié des 56 réacteurs nucléaires d’EDF sont à l’arrêt, les uns pour des travaux de maintenance que le Covid a retardés, les autres pour la corrosion de raccords sur des tuyauteries de sécurité. De plus, si les importations ont toujours couvert nos pics de consommation hivernaux dus au chauffage électrique, la guerre en Ukraine les rend hypothétiques. Il n’est pas sûr que les centrales gaz allemandes aient suffisamment de combustible pour tourner à plein tout l’hiver et exporter de l’électricité.

Consommer essentiellement la nuit

Dans ce contexte, l’option Tempo a un rôle important à jouer. En minimisant la consommation électrique sur les 22 jours les plus critiques de l’hiver à venir, elle peut éviter des délestages si de nombreux usagers l’adoptent.

Encore faut-il pouvoir se chauffer autrement quand il fait très froid. Ce qui suppose d’avoir un poêle à bois ou un insert performant et un volume à chauffer raisonnable, ou encore d’être équipé de radiateurs à accumulation qui fonctionnent la nuit et restituent la chaleur le jour.

Dans ces deux cas, l’option Tempo est assurément économique. De 22 h à 6 h du matin en tous lieux du territoire, ses heures creuses sont inférieures à celles de l’option heures pleines/heures creuses toute l’année sans exception, de -15 à -40 % selon les périodes.

Concernant les heures pleines, elles sont moins chères 343 jours par an, de -10 à -30 %, mais absolument prohibitives de 6 h à 22 h les 22 jours les plus froids de l’hiver, à 55 centimes d’euros le kWh. Les week-ends et jours fériés ne sont jamais rouges, en revanche une période de 5 jours consécutifs peut l’être du lundi au vendredi. Il faut vraiment pouvoir consommer essentiellement la nuit ces jours-là pour que l’option Tempo d’EDF réduise la facture annuelle d’électricité.