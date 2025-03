Pour pénétrer sur le sol britannique, les touristes européens devront, à partir du 2 avril, disposer d’une autorisation de voyage électronique (electronic travel autorisation ou ETA). Cette formalité administrative est facturée 10 £ (12 € environ) par voyageur. Cette démarche peut d’ores et déjà être effectuée depuis une application mobile. Attention aux arnaques, des sites de vente non officiels et douteux d’ETA n’ont pas tardé à voir le jour.

Si vous avez prévu de passer les vacances d’avril ou un des ponts du mois de mai de l’autre côté de la Manche, faites bien attention, vous ne pourrez entrer sur le territoire britannique qu’à la condition de disposer non seulement d’un passeport valide mais aussi d’une autorisation de voyage électronique. Dénommée ETA (electronic travel autorisation) ou EVA (autorisation de voyage électronique), cette dernière sera systématiquement réclamée aux voyageurs non britanniques qui ne disposent pas de visa. Cette nouvelle obligation entre en vigueur le 2 avril.

Mais il ne faut surtout pas attendre la dernière minute pour s’en occuper. En effet, cette démarche doit être entamée, en ligne, avant votre départ. Les délais d’obtention de l’ETA sont, selon les autorités, d’environ 3 jours ouvrés. Mais ils peuvent être plus longs. Pour obtenir votre ETA, vous devrez notamment répondre à des questions portant sur différents aspects de votre parcours personnel (éventuel passé criminel, etc.). Si votre demande d’ETA est « rejetée », vous pourrez renouveler votre demande. En revanche, si elle vous est « refusée », vous devrez alors vous rabattre sur une demande de visa, encore plus longue à concrétiser. N’hésitez donc pas à anticiper cette démarche. Si votre demande est acceptée, elle est valable pendant 2 ans. Vous ne pourrez, néanmoins, pas séjourner plus de 6 mois outre-Manche.

Pour les enfants aussi

« Tout voyageur doit obtenir une ETA, y compris les bébés et les enfants », indique le gouvernement britannique sur son site Internet. Autrement dit, si vous voyagez en famille, chaque membre doit avoir sa propre autorisation. Notons, tout de même, que les enfants en sont dispensés s’ils traversent la frontière lors d’un voyage scolaire. Cette précision est d’importance car cette formalité est payante. Le gouvernement britannique la facture 10 £, soit peu ou prou 12 €.

Pour plus de renseignements sur les modalités d’attribution de l’ETA et trouver le nom exact de l’application officielle vous permettant d’effectuer ces démarches, il est possible de consulter la page de renseignement officielle du gouvernement britannique (rédigée en anglais) (1).

Attention, comme l’indiquent les autorités britanniques, des sites web commerciaux proposent aussi de vous aider à faire votre demande d’ETA. Ils sont susceptibles, selon les autorités, de vous facturer plus cher la démarche administrative sans être plus rapides que la voie normale. Alors même que la commercialisation des ETA vient de débuter en Europe, plusieurs sites de ce type sont déjà en ligne et rédigés en français. La prudence est de mise face à des sites qui peuvent être, pour certains, des arnaques visant à vous dérober des données personnelles ou des copies de vos pièces d’identité, tout en vous faisant passer à la caisse. C’était le cas lors du lancement de l’équivalent américain, l’Esta.