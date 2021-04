© Alessio Paduano/REDUX-REA Vaccin contre le Covid-19 Un risque rare de thrombose associé au vaccin AstraZeneca

La liste des effets indésirables du vaccin d’AstraZeneca contre le Covid-19 va s’allonger. L’Agence européenne du médicament demande l’ajout du risque rare de thromboses veineuses atypiques.

Suspendu puis réautorisé, le vaccin contre le Covid-19 d’AstraZeneca est dans la tourmente. En cause, des cas rares mais graves de troubles de la coagulation. Ce 7 avril, l’Agence européenne du médicament (EMA) a demandé qu’ils soient ajoutés à la liste des effets indésirables liés au Vaxzevria, le nouveau nom du vaccin d’AstraZeneca. Elle maintient toutefois que ses bénéfices sont supérieurs aux risques.

Dans un avis rendu plus tôt, l’EMA estimait que ce vaccin n’augmente pas le risque global de thrombose. En revanche, une forme atypique de caillot touchant les grosses veines du cerveau et de l’abdomen survient plus souvent qu’attendu chez les vaccinés. Les personnes de moins de 60 ans semblent plus touchées, ce qui est anormal. Selon la Haute Autorité de santé, avant la pandémie, on aurait dû observer une moyenne de 1.35 cas de thromboses des sinus veineux cérébraux (TVC), mais 12 cas de ces formes rares d’AVC ont été répertoriés dans la population vaccinée.

Autre anomalie relevée par les autorités sanitaires : ces thromboses se produisent surtout alors que les patients ont un déficit en plaquettes ou un trouble de la coagulation appelé CIVD (coagulation intravasculaire disséminée).

L’EMA a mandaté un groupe d’experts afin de comprendre la raison de ces thromboses. Pour l’heure, aucun facteur de risque spécifique n’a été mis en évidence. Parmi les pistes à l’étude, les experts envisagent que le vaccin déclenche une réponse immunitaire aboutissant, dans certains cas, à la formation d’anticorps contre les plaquettes. Cela peut arriver lors d’un traitement par héparine. Cette piste doit encore être confirmée par des études. En France, le vaccin n’est recommandé qu’aux personnes de plus de 55 ans.